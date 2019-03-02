最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

記者李玟儀／綜合報導

大陸影視產業近年來蓬勃發展，即便受到部分禁令限制，陸劇、陸綜依舊帶動了偶像、明星文化的流行，但公眾人物有粉絲喜歡，當然就有人會討厭，大陸豆瓣上知名八卦、爆料群組「鵝組」日前發起調查，其中「最討厭女明星Top20」排行榜引起熱議。

▲陸網調查「最討厭女星TOP20」。（圖／翻攝自微博）

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「豆瓣鵝組」公布的調查結果中，第一名由2017年末被爆出軌PG ONE的李小璐，她和賈乃亮的婚姻原先人人稱羨，2人還有1個女兒，幸福和樂的3口之家在一夕之間徹底變調，夫妻倆自此幾乎沒有合體露面過，婚變說法頻傳。

▲▼陸網調查「最討厭女星TOP20」，第一名李小璐（上圖）、第二名楊冪。（圖／翻攝自微博）

第二名是楊冪，楊冪在走紅之後，人氣與負面評價幾乎是綑綁在一起成長的，綜觀網友對她評價不外乎是，出道多年演技沒突破，也有網友批評她埋首工作幾乎不顧女兒小糯米，另外就是她曾因為故意打掉別人的手機而引來撻伐，近期最受爭議的則是被控曾承諾捐款、捐助盲人學校卻未實現，捲入「詐捐門」，雖事後澄清是問題主要出在合作者，但工作室坦言有疏失。

▲陸網調查「最討厭女星TOP20」第三名董潔。（圖／翻攝自微博）

第三名則是《如懿傳》中的富察皇后扮演者董潔，董潔曾被爆婚內出軌，前夫潘粵明也是大陸知名演員，對她用情至深，曾不止一次讚美對方是好女人、好媽媽，結果卻被戴綠帽。董潔被拍到與男星王大治激吻，與潘粵明離婚後，經紀人疑似出手抹黑潘，聲稱男方粗暴無禮、性無能，潘粵明忍無可忍怒控誹謗獲得勝訴。

▲陸網調查「最喜愛女星TOP20」。（圖／翻攝自微博）

另外四到二十名分別是Angelababy、楊超越、迪麗熱巴、沈月、林心如、謝娜、林允、姚笛、范冰冰、鄭爽、張馨予、宋茜、姚晨、陳喬恩、陳意涵、吳昕、關曉彤，幾乎所有當紅女星都入榜。這份榜單有網友說：「很符合，討厭的列表裡每一個都討厭。」但也有人覺得偏頗，感覺被討厭的都是當紅的，應證了人紅是非多這句話。

▲陸網調查「最討厭女星TOP20」。（圖／翻攝自微博）