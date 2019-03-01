許維恩比基尼「邪惡視角」自拍！超兇W半球解放　有料身材網看傻

記者李玟儀／綜合報導

許維恩出道多年，跨足時尚、電視圈等領域，演藝表現備受肯定，亮麗的外型加上親切笑容也是圈粉關鍵。平時多是率性打扮的她，日前抽空度假放鬆，換上比基尼的她，超兇超有料的好身材讓人看得目不轉睛。

▲許維恩（左）最近剪瀏海，意外撞臉Angelababy。（圖／翻攝自許維恩IG）

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許維恩過去大多是大旁分髮型，最近和姐姐一起剪了瀏海，本來顏值就逆齡的她，瞬間更減齡，特別是某個角度看還有點Angelababy的味道，大眼、挺鼻、小巧的臉蛋，十足真人版洋娃娃。

在228連假中，許維恩分享在大太陽底下享受日光浴的美照，照片中她身穿黑色比基尼，趴著俯視看鏡頭，W胸形曲線畢露，性感身材加上燦爛陽光及蔚藍天空，正好一掃陰冷、灰濛濛的台北陰鬱天空，她看著舊照中的自己，懷念起拍照當時和煦的陽光。

▲▼許維恩曬比基尼泳裝照。（圖／翻攝自許維恩IG）

照片下有許多網友留言詢問許維恩好身材如何保持，先前她曾經透露保養秘方，「保濕不能偷懶，多喝水做好體內保濕，皮膚也會水嫩。」同時也要了解自己的膚質，選擇適當的保養品，而對於許多女性總是依賴保養品來維持膚況，也透露自身心得，「我覺得保養品不用多，其實多睡眠有時候更有用。」年輕時聽到什麼療程都想試一下的她，如今深深覺得「飲食、運動、多喝水」才是好氣色的根本之道。