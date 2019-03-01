ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

沈月P圖被抓包「手機變成波浪」　網曝「殘酷真實照」短腿現原形

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星沈月憑藉《致我們單純的小美好》走紅，緊接著接下多部受矚目的作品，包括新版《流星花園》、電視劇版《七月與安生》，影視資源豐富到在95後的女星中堪稱第一名。不過人紅是非多，網友總愛嘲笑她迷妳的身材，有網友就說在參加完她的生日會後，有將近4分之1的粉絲想退粉了。

▲▼沈月。（圖／翻攝自微博）

▲這是沈月修圖後。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

沈月個子嬌小人盡皆知，幾乎拍每部戲都會和男主角形成最萌身高差，先前在《小美好》中甚至因為身高差距難以和男主角胡一天同框，不過她一直以來走日系風格，小個子正好符合形象。

▲▼沈月。（圖／翻攝自微博）

▲這張修圖後的照片，被網友抓包木椅跟後方粉絲手機呈現波浪。（圖／翻攝自微博）

不過大眾對於女星的要求一直都很嚴苛，希望女明星是又瘦又高的仙女系女神，沈月因此經常被嘲笑是身材55身、腿短、小胖腿。27日她舉辦生日會，和數十位粉絲同歡，一張坐著的照片中，網友發現為了修腿，P圖P到椅子都歪了，就連後方粉絲的手機也變成曲線型。

▲▼沈月。（圖／翻攝自微博）

▲沈月無P真相。（圖／翻攝自微博）

有網友貼出當天現場未修圖照片比對，和官方的精修照真的差很大，真實照片一公開等於把她直接打回原形，酸民們狂吐槽：「穿了這麼高的高跟鞋還55身，腿怎麼能這麼粗！」不過也有粉絲力挺，雖然比例差了點，但是沈月的臉蛋好看，而且很有辨識度，不像很多女星青一色網紅錐子臉，網友各有所好何必人身攻擊。

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

推薦閱讀

「最美周芷若」25年後變這樣！周海媚升格滅絕師太　網呆：幻滅了

離婚神隱17天後..愛紗回來了！　首曝「130字真實心聲」

許瑋甯罕見放閃！首PO「女友視角」洩愛　粉絲狂讚：有帥

《創造營》有「神級嘉賓」！　網曝對話截圖「A咖偶像男團合體」

「最美周芷若」25年後變這樣！周海媚升格滅絕師太　網呆：幻滅了

小情侶驗出懷孕「另一男突衝進診間」　醫師直覺慘了..結局神展開！

紅髮艾德秘婚！聖誕節「娶回高中同學」　為老婆預留專屬刺青

李沛旭認分手蔡淑臻！告別8年戀曝「低潮期心痛內幕」：她根本不在家

勝利爆要求「帶正妹來我付錢」　砸1800萬開趴驚見「台灣K男星」

李沛旭「天天肉麻儀式」6年不間斷　拍完婚紗分手蔡淑臻爆因為「她」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李沛旭認分手蔡淑臻！告別8年戀曝「低潮期心痛內幕」：她根本不在家

李沛旭PO照「和乾妹妹躺一起」分手有預兆！　網Tag蔡淑臻…他重話回應了

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！　「遛狗遛出尤太太❤」

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！大淵：怕沒人認識我們

咘咘、Mia「閨蜜出遊」逛美麗華！　修杰楷「手背亮點」網嘴角失守

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

李沛旭「天天肉麻儀式」6年不間斷　拍完婚紗分手蔡淑臻爆因為「她」

勝利極樂派對名單曝光！　「大咖韓女星」緋聞男友也在

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

曾之喬解放清涼比基尼照！　躺泳池邊「仰拍整片美胸」辣爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

沈月, 致我們單純的小美好, 新流星花園, 陳小希

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《艾蜜麗》結局藏伏筆　鍾瑶站「他」身旁：看得到吃不到！
  2. 「偶像劇180cm男神」搭機捷　正面被拍3照…女網友羞爆：受不了！
  3. 快訊／鄧紫棋宣布「428高雄緊急加場」　開賣時間公布！
  4. 151林彥君一日北高「早死早超生」　腳傷忍痛15小時騎369公里
  5. 棉花糖合體了！　小球、聖哲「隔3年」同台唱回憶
  6. 非裔男星在奧斯卡「整了所有白人」！隱藏玩笑推特瘋傳　網跪了：快加入黑豹續集
  7. 玖壹壹師弟團拍MV「遭警察關切」　全身刺青又被誤會！
  8. 愛妻深V婚紗超「胸狠」！　柯有倫月底香港補宴客
  9. 棄南韓發片！　18歲台女目睹「院長要求練習生整形」
  10. 劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366