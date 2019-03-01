沈月P圖被抓包「手機變成波浪」　網曝「殘酷真實照」短腿現原形

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星沈月憑藉《致我們單純的小美好》走紅，緊接著接下多部受矚目的作品，包括新版《流星花園》、電視劇版《七月與安生》，影視資源豐富到在95後的女星中堪稱第一名。不過人紅是非多，網友總愛嘲笑她迷妳的身材，有網友就說在參加完她的生日會後，有將近4分之1的粉絲想退粉了。

▲這是沈月修圖後。（圖／翻攝自微博）

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沈月個子嬌小人盡皆知，幾乎拍每部戲都會和男主角形成最萌身高差，先前在《小美好》中甚至因為身高差距難以和男主角胡一天同框，不過她一直以來走日系風格，小個子正好符合形象。

▲這張修圖後的照片，被網友抓包木椅跟後方粉絲手機呈現波浪。（圖／翻攝自微博）

不過大眾對於女星的要求一直都很嚴苛，希望女明星是又瘦又高的仙女系女神，沈月因此經常被嘲笑是身材55身、腿短、小胖腿。27日她舉辦生日會，和數十位粉絲同歡，一張坐著的照片中，網友發現為了修腿，P圖P到椅子都歪了，就連後方粉絲的手機也變成曲線型。

▲沈月無P真相。（圖／翻攝自微博）

有網友貼出當天現場未修圖照片比對，和官方的精修照真的差很大，真實照片一公開等於把她直接打回原形，酸民們狂吐槽：「穿了這麼高的高跟鞋還55身，腿怎麼能這麼粗！」不過也有粉絲力挺，雖然比例差了點，但是沈月的臉蛋好看，而且很有辨識度，不像很多女星青一色網紅錐子臉，網友各有所好何必人身攻擊。