李沛旭「天天肉麻儀式」6年不間斷　拍完婚紗分手蔡淑臻爆因為「她」

記者李玟儀／綜合報導

藝人李沛旭和蔡淑臻交往8年，卻在近日爆出情變，他1日凌晨發文鬆口感情狀態：「對妳的疼愛是手放開。」間接證實戀情畫下句點。回顧兩人交往點點滴滴，他曾因陪伴女友度過難熬的「肌筋膜疼痛症候群」而被稱為新好男人，卻也曾被爆在一場聚會中，疑似和小師妹互動親密，導致婚事告吹。

▲蔡淑臻、李沛旭。（圖／翻攝自蔡淑臻微博、李沛旭臉書）

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蔡淑臻曾經因為「肌筋膜疼痛症候群」消失在螢光幕前1年多，李沛旭在生活起居上多方照顧她，因而被冠上新好男人，不過當時李沛旭不願被貼上標籤，「作家是本來就是應該要一起，不應該是男生就不用做，做了就被封新好男人。」

此外兩人在出席活動時，也曾透露生活小情趣，像是在家中只要擦身而過，就要擁抱和親吻，蔡淑臻說有時候遠遠看到李沛旭走過來，眼神一對到就要抱一下，「日常肉麻儀式」長達6年不曾間斷，甜蜜的種種讓外界更加堅信2人戀情會開花結果。

▲李沛旭被封新好男人，但他覺得男生做家事很正常。（圖／資料照）

不過先前確曾爆出李沛旭在2017年被爆出在一場聚會中，和有「小郭雪芙」之稱的師妹曾智希，躲到角落喇舌，被眾人目睹後拍下，照片傳到女友手裡後，導致兩人婚事告吹，還有攝影師爆料，其實兩人已拍過婚紗照，但之後卻不了了之，猜測是否因喇舌事件受影響，對此，經紀公司當時表示：「不可能。如果淑臻去拍婚紗，是伊林的大事，公司不可能不知道，整件事就是荒謬，完全不可能。」

▲李沛旭、蔡淑臻婚事被爆因曾智希卡關，不過未獲證實。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭、曾智希）

如今又因蔡淑臻當街擁抱幫她進行乾針治療的醫師，讓2人戀情再次受到關注，李沛旭在1日凌晨發文間接證實情變，「這8年的日子，謝謝妳。我尊重妳想要的自由和選擇，並祝福妳。對妳的疼愛...是手放開。」正式告別往日戀情。