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離婚神隱17天後..愛紗回來了！　首曝「130字真實心聲」

記者李玟儀／綜合報導

愛紗年後與前夫周洺甫簽字離婚，親手斬斷3年婚姻。男方被爆外遇劈腿，網路聲浪一面倒心疼愛紗遭遇，她在簽字後低調未露面，終於在神隱17天後重新回歸，簡單問候粉絲：「謝謝所有關心我的每一位朋友們。」

▲愛紗離婚。（圖／翻攝自YouTube）

愛紗在2月12日和前夫在萬華戶政事務所簽字離婚後，曾發聲向所有關她的粉絲道歉，「很抱歉曾經祝福我結婚的每一位朋友，我跟周洺甫正式離婚了，我跟他相識五年多的日子，我一直都相信只要兩個人相愛能克服所有一切，沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠。」遺憾婚姻不美滿的同時，也承諾親友、粉絲會努力過好每一天，盡早找回那個「愛笑的愛紗」。

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▲▼愛紗發文。（圖／翻攝自愛紗臉書）

▲愛紗發文。（圖／翻攝自愛紗臉書）

沉澱了半個多月，在3月的第一天愛紗整理好心情，準備展開新生活，她在臉書寫下：「首先我要謝謝所有關心我的每一位朋友們，還有謝謝媒體記者朋友們的關心與包容。」在重新找回自己的這段期間裡，她將粉絲專頁裡所有鼓勵的留言一則一則看完，每個字句對她來說都是莫大的安慰及鼓勵。

同時愛紗也感謝一直陪在身旁的好友，「謝謝你們不嫌棄的幫忙我，讓我感受到滿滿的溫暖。」經過了這次情變，還好有好友們情義相挺，她熬過了最艱難的時期，宣布：「我回來了，我要開始寫fb了。」

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