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李沛旭認分手蔡淑臻！告別8年戀曝「低潮期心痛內幕」：她根本不在家

記者李玟儀／綜合報導

藝人李沛旭和蔡淑臻交往8年，卻在日前無預警爆出情變，女方被拍到和醫師謝明儒當街擁抱，第一時間他雖在臉書發文寫下：「祝福妳！」但並未正面回應，1日凌晨他再度鬆口感情狀態，「對妳的疼愛...是手放開。」證實情已逝。

▲▼李沛旭認分手。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

▲李沛旭認分手。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

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李沛旭和蔡淑臻2010年因合作《犀利人妻》擦出愛火，相差4歲的姐弟戀長跑約8年。不過日前蔡淑臻被拍到和謝明儒當街擁抱，經紀人說被拍到當天，蔡淑臻是結束新戲記者會，和謝明儒約午餐碰面，聊媽媽壓迫性骨折狀況，並約好晚上到新店家看媽媽狀況，「擁抱只是朋友間的安慰互動。」

▲李沛旭蔡淑臻婚事卡關。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭、蔡淑臻）

▲李沛旭蔡淑臻戀情告終。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭、蔡淑臻）

只是李沛旭和蔡淑臻關係似乎真的回不去了，繼上個月（2月）曾PO文寫著「祝福妳」、「粉飾」等文之後，1日清晨3時45分再度發文：「這8年的日子謝謝妳，我尊重妳想要的自由和選擇，並祝福妳。」最後他引用李聖傑的歌曲《手放開》歌詞：「對妳的疼愛是手放開。」

▲▼李沛旭回應網友。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

▲李沛旭回應網友。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

不過吸引人注意的是，有網友在留言處震驚地寫著：「什麼鬼，不是一起熬過比賽嗎？」李沛旭回應：「是我熬過...，她...其實根本都不在家。」一句話透露出當時他面臨低潮，嘗試挑戰健美比賽重建自信的時期，其實主要都是自己度過，感情發展至此，讓無數看好這對的網友相當遺憾。

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