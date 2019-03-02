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《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

記者李玟儀／綜合報導

《模范棒棒堂》2006年首播，捧紅了許多人，其中團體「Lollipop」由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子組成，6人算是當年所有「棒棒堂男孩」中，在演藝圈持續發光發熱的代表人物，不過隨著個人演藝事業發展忙碌，6棒想要齊聚一堂並不容易，1日終於迎來相隔10年的大合體，勾起粉絲無限回憶。

▲▼《棒棒堂》6棒合體「空位留給他」。（圖／翻攝自Andy張世明臉書）

▲《棒棒堂》6棒合體「空位留給他」。（圖／翻攝自Andy張世明臉書）

王子1日曬照分享6棒合體的喜悅，6人有志一同全戴帽現身，10年的歲月沒有在他們臉上留下太多痕跡，反而是人生的豐富歷練，讓他們變得更加有成熟男人的味道。

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遺憾的是「Lollipop」當年的背後推手Andy（張世明）這次未能到場，不過子弟兵沒忘記他。在阿緯分享的照片中，威廉和小傑各伸出一隻手，兩隻手臂中間留了一個空位，兩人擺出搭肩的姿勢，彷彿那裡真的坐了一個人，原來這個空位就是留給Andy。

▲▼《棒棒堂》6棒合體「空位留給他」。（圖／翻攝自Andy張世明臉書）

▲《棒棒堂》6棒合體「空位留給他」。（圖／翻攝自Andy張世明臉書）

Andy事後在Instagram轉發照片，遺憾地表示：「我的感受，你不會懂！等我再聚。」並且標記了「#我的座位」認證照片中的空位就是6棒為他保留的專屬位置。看著Lollipop圓滿合體，彷彿回到了10幾年前的光輝歲月，多年來不管6棒走得多遠、如何發展，這張合體照見證了「初心」，Andy有感而發地說：「永遠記得最初的夢！」

▲棒棒堂男孩合體畫面，勾起許多粉絲心中的青春回憶。（圖／翻攝自王子臉書）

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