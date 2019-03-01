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來台秀中文！　Wanna One朴志訓乖乖照念：我的腹肌很大塊

記者吳睿慈／台北報導

南韓限定團體Wanna One成員朴志訓自創「在我心中收藏」，火速在各大團體裡成為流行語。他1日抵台為見面會準備，於下榻飯店接受舉辦記者會，面對主持人的要求有求必應，連續比出「在我心中收藏」、「咕咕嘎嘎」、「都是我的」等手勢動作，連用中文自誇「我的腹肌很大塊」也害羞講出，逗得全場媒體笑聲四溢。

▲▼Wanna One朴志訓記者會。（圖／記者張一中攝）

▼▲朴志訓現場示範流行語。（圖／記者張一中攝）

▲▼Wanna One朴志訓記者會。（圖／記者張一中攝）

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朴志訓1日首度以個人身份登台，穿著一襲灰色的筆挺西裝、帥氣亮相，他表示「剛剛因為是第一次在海外舉辦見面會，來之前有點緊張，但是看到機場這麼多粉絲歡迎我，緊張感覺就沒了，反而多了一點信心。」他前陣子剛到布拉格拍攝MV，1日來到台灣舉辦記者會，親切表示「如果有機會的話也想來台灣拍攝MV」。

▲朴志訓為台灣粉絲獨創流行語。（圖／記者張一中攝）

▲朴志訓為台灣粉絲獨創流行語。（圖／記者張一中攝）

身為流行語創造達人，朴志訓在記者會上秀出「在我心中收藏」、「咕咕嘎嘎」、「都是我的」等手勢動作，還特地為台灣粉絲獨創流行語「台灣的May們我愛你」，搭配絢爛的比愛心手勢，主持人也加碼教學中文「我的腹肌很大塊」，他得知中文意思後，害羞地跟著主持人講出一字一句，並比讚笑喊「謝謝」，配合度超高，也因此逗笑全場媒體。

▲▼Wanna One朴志訓記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼朴志訓身為流行語達人，拍攝pose也很多。（圖／記者張一中攝）

▲▼Wanna One朴志訓記者會。（圖／記者張一中攝）

Wanna One解散後成員各自準備solo活動，朴志訓也在記者會上坦言，成員間確實有提到想要再次合體的機會，至於是誰最忙？他婉轉地表示「像智聖、成雲哥哥也正在準備見面會solo活動，其他成員也都有行程，所以時間不好喬。」過去Wanna One成員為他站台首爾見面會，他表示「真的很感謝」，他也很注意成員們的動態，會為成員加油打氣。他2日將在在台大體育館舉辦見面會，目前還有零星票券可購票。

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