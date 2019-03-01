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許茹芸曝和「歐巴」老公閃婚原因　甜喊：每天都像演韓劇

記者林彥君／台北報導

許茹芸出道23年，空靈的「芸式唱腔」，曾創下1500萬張唱片的銷售數字，許茹芸日前上中視《改變的起點》，分享一路走來的音樂歷程，嫁作韓國媳婦的她，提到另一半，更是藏不住笑意說：「我老公是真的很好，就很像大家在韓劇裡面看到的那種歐巴，大家看到互動會疑惑『怎麼可能蹲下來幫妳綁鞋帶？』」

▲▼ 許茹芸。（圖／中視提供）

▲許茹芸談到老公表情甜蜜。（圖／中視提供）

許茹芸結婚多年仍不時在臉書放閃，說到老公崔栽誠，臉上洋溢著幸福笑容，許茹芸回憶當時老公決定要追她的時候，每個禮拜的週末，他都會禮拜五坐最晚的一班飛機，然後禮拜天坐最晚的一班飛機回去。許茹芸形容，當時老公工作的韓國娛樂產業是相當「恐怖的」，能每周都飛來台灣見她，讓她相當感動，當初僅跟老公交往6個月就閃婚。

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不過許茹芸也透露，當年結婚的原因之一，就是因為老公的「廚藝高強」，她笑說一開始還經常互相煮給對方吃，「有時候我做菜的時候，他比較想給我指導，我想說好啊，久而久之就突然莫名其妙都變成他在做。」

▲▼ 許茹芸。（圖／中視提供）

▲許茹芸分享夫妻互動。（圖／中視提供）

婚姻生活就像在演浪漫韓劇的許茹芸，自曝幸福的重要關鍵，還有思想開放的公公，「我公公是非常疼我，甚至還為了我去學英文。」她還爆料公公學英文的小趣事 ，許茹芸提到公公去社區老人大學學習，學語言免費，公公是社區大學裡面的唯一一個男性，所以其實很享受每次去學英文，全部都是女生。

享受婚姻生活的同時，許茹芸也始終沒忘記當年因921大地震暫緩給歌迷的演唱會，20年過去，當年的《淚海》、《如果雲知道》、《日光機場》、《突然想愛你》等經典好歌，仍霸佔KTV的排行榜，她4月將在小巨蛋開唱，許茹芸說雖然慢了20年，但現在感覺更期待，也盼望大家可以跟她的歌曲一起回到不同的時空階段。節目周六播出。
 

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