記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星趙露思遭職場霸凌一事受到各界關注，2日還扯出編劇于正曾與她的前經紀人一起罵她，對此，于正嚴正否認，並標記趙露思喊話「妳倒是說句話呀，我怎麼著妳了」。而稍早，于正又再度發文，表示自己和趙露思聊了一小時，強調「我們關係挺好」。

▲于正捲入趙露思被霸凌的風波。（圖／翻攝自微博／于正、趙露思的微博）

于正感嘆，生活就像一齣戲，每個人都有上場的時候，雖然他無意捲入各種是非，但遇到這些事情時總想說兩句。他認為，這個世界就像一面鏡子，指責別人的人，其實自己才是施暴者，「比如那些粉絲，到處罵人，把人推到風口浪尖，還在埋怨別人自證解釋，多麼滑稽。誰打擾病人休息的，是我嗎？是你們！要不是你們拿槍亂打，傷及無辜，誰會理這種事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲于正喊話趙露思澄清。（圖／翻攝自微博／于正）

于正表示，對自己而言，說完就沒事了，「跟我無關的事才不要沾一點。」他還透露自己和趙露思的關係很好，不久前還聊了一小時，「我給她的鼓勵她也看到了，要我幫忙的我也幫了。別亂咬，別讓她遭黑，OK？」

最後，于正強調這件事情已經翻篇了，開心是最重要的，也呼籲粉絲不要再亂掃射，「我們往前看，等著破繭成蝶，等著健康歸來。」

▲▼于正表示自己已和趙露思聊開。（圖／翻攝自微博）