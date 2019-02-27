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《放牛班的春天》接班人！500人海選天才童星「開口就贏了」

記者林映妤／台北報導

全球破億讀者文學經典改編電影《苦兒流浪記》由新銳導演安東尼布洛西爾執導，坎城影帝丹尼爾奧圖、天才童星馬勒姆派昆主演，電影在法國一上映就奪下了新片票房亞軍、票房榜第4名的亮眼成績，感動85萬名法國觀眾，累積總票房也突破新台幣2.1億！

在同名小說及日本卡通改編作品《咪咪流浪記》轟動全球的響亮名聲下，導演安東尼布洛西爾也受迪士尼啟發，耗時9個月遠赴法國偏遠古鎮拍攝，將整部電影打造成一場磅礡又溫暖的奇幻之旅。

▲▼《苦兒流浪記》。（圖／甲上提供）

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▲▼《苦兒流浪記》改編自文學經典。（圖／甲上提供）

▲▼《苦兒流浪記》。（圖／甲上提供）

挑選《苦兒流浪記》的靈魂主角雷米時，導演安東尼布洛西爾舉辦了多達500人的海選，新人童星馬勒姆派昆是第15位甄選的演員，卻立刻吸引了他的目光，但他不敢相信那麼迅速就挑中了主角，因此他給了馬勒姆多達5次不同場面的試鏡考驗，一次比一次難度更高，最後馬勒姆用他天生的好嗓音和自然的演技從500人中脫穎而出！

▲▼《苦兒流浪記》。（圖／甲上提供）

▲馬勒姆派昆被譽為《放牛班的春天》接班人。（圖／甲上提供）

電影中的歌唱橋段都是馬勒姆親自演唱，導演安東尼坦言：「當馬勒姆一邊唱歌一邊演戲時，我彷彿看到了下一個讓巴普提斯特莫尼耶！」巧合的是，《放牛班的春天》的主角讓巴普提斯特是聖馬克合唱團的團員，而馬勒姆派昆則是巴黎歌劇院兒童合唱團的團員，才華洋溢的天賦讓馬勒姆派昆立刻成為影壇矚目焦點。

《苦兒流浪記》3月15日上映。

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