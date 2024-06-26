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張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉以1180萬賣掉深坑的房子，賣出社區新高價。（圖／翻攝張書偉臉書／翻攝591房屋網）

▲張書偉以1180萬賣掉深坑的房子，賣出社區新高價。（圖／翻攝張書偉臉書／翻攝591房屋網）

圖文／CTWANT

張書偉這個月跟謝京穎剛辦完婚宴，婚禮含贊助的花費近300萬，不過這對張書偉來說，只是小Case，因為他今年初以1180萬賣掉婚前在深坑買的房子，持有17年，價差達760萬，屬婚前資產，讓他惦惦進帳千萬私房錢。

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張書偉2007年買房在深坑，跟謝京穎在一起後，因為都在林口民視拍戲，加上以結婚為前提交往，就選擇在龜山租房同居。其實小倆口原先各自有房，因為不符兩人同住需求，各自都出租出去，不過，張書偉已在今年初賣掉深坑的房子。

張書偉的深坑房在2007年購入，17年後賣出，房價漲了不少。（圖／翻攝張書偉臉書）

▲張書偉的深坑房在2007年購入，17年後賣出，房價漲了不少。（圖／翻攝張書偉臉書）

據悉，張書偉在2007年以420萬買下深坑28坪房，換算單坪14.5萬，現房子屋齡29年，愛乾淨的他，把屋況維持得不錯，有自己風格的輕工業風裝潢，今年初開價1360萬求售，最後以1180萬成交賣出。

換算，他持有17年，房價增值了快三倍，而過去該社區單坪房價最高就是3字頭，張書偉一賣，幫社區創下新高價，每坪單價達41萬。其實同期也有鄰居賣出差不多坪數的房，雖然樓層跟坐向不同，價格竟比他少了一百萬，名人身份還是有買家埋單，讓他賣得就是能比別人高。

張書偉把房子再度翻修裝潢過，屋況維持得很好，還設置了更衣間。（圖／翻攝591房屋網）

▲張書偉把房子再度翻修裝潢過，屋況維持得很好，還設置了更衣間。（圖／翻攝591房屋網）

張書偉曾聊過買深坑房的心路歷程，當時他剛從歌手轉演員，風光都歸零，長輩建議他買房投資自己，這間房他每個月房貸2萬1千元，跟他原本在北市租屋租金差不多，不想再幫房東繳房貸的他，看房當天就快狠準成交。雖然有些朋友覺得深坑遠，但他開車一切都很方便，清幽又宜居，讓他住得很開心。

張書偉與謝京穎現在租的房子很符合他們與貓咪的需求，住起來很舒適。（圖／翻攝張書偉臉書）

▲張書偉與謝京穎現在租的房子很符合他們與貓咪的需求，住起來很舒適。（圖／翻攝張書偉臉書）

不過，前幾年他到林口民視拍戲，通勤深坑就有點距離，加上跟謝京穎交往，乾脆一起在龜山租房同居試婚，去年底登記結婚後，索性就賣掉婚前房。謝京穎曾提到，他們目前在龜山租的房是30坪三房兩廳，各方面條件不錯，租金CP值也很高，兩人很想把這間房買下來，但目前還要再多存一些買房基金。

張書偉與謝京穎日前辦完婚宴，正努力工作存買房基金。（圖／焦正德攝）

▲張書偉與謝京穎日前辦完婚宴，正努力工作存買房基金。（圖／CTWANT提供）

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