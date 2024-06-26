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泰勒絲攝影指導、好萊塢師資助陣！　30位台灣攝影師與導演親臨殿堂取經

記者蕭采薇／台北報導

「金馬X美國電影攝影師協會 海外工作坊」邀請30位台灣攝影師與導演前往美國洛杉磯，參與美國電影攝影師協會（ASC）打造的大師課程，於6月17日至21日展開為期5天的大師課程。從理論到實務操作進行全方位深度學習，師資甚至包括泰勒絲、阿姆等天后天王「MV攝影指導」克里斯多福普羅布斯特。

▲金馬X美國電影攝影師協會 海外工作坊。（圖／金馬執委會提供）

▲魏斯安德森御用攝影指導羅伯尤曼與學員交流。（圖／金馬執委會提供）

《迴光奏鳴曲》、《修行》導演兼攝影指導錢翔表示，很高興能透過這次的工作坊吸收產業的最新資訊，還可以進一步回饋台灣影像教育。以《白日青春》獲金馬獎最佳新導演的劉國瑞，也認為不僅學習到專業的攝影知識，還跟台美兩地的攝影師有深入交流，實屬難得。

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《當男人戀愛時》導演殷振豪則笑說自己出發前準備了許多問題，沒想到大師們的分享反而讓他驚覺，比起追求正確答案，更重要的是探索和發展屬於自己獨特的工作方式。以《狂徒》贏得金馬獎最佳攝影的陳克勤更興奮地說，此次課程不僅為他帶來許多啟發，也想運用在未來創作上，有更多新的嘗試。

▲金馬X美國電影攝影師協會 海外工作坊。（圖／金馬執委會提供）

▲《美國恐怖故事》攝影指導克里斯多福巴法課後與學員大合照。（圖／金馬執委會提供）

獲頒美國電影攝影師協會傳承獎的鍾艾，以及《流麻溝十五號》攝影指導劉芸后，都對國際講師獨樹一幟的風格與精益求精的敬業態度印象深刻。甫奪下金穗獎最佳攝影的衛子揚和廖鏡文不約而同表示，除了對好萊塢的工作模式和技術更加認識，大師們開闊的心態與數十年如一日的熱忱更是一大收穫。曾入選金馬電影學院的潘建明在臉書分享此次課程的筆記，更引起業界熱烈迴響。

本次「ASC大師課」師資包括名導魏斯安德森的御用攝影指導、曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》提名奧斯卡的羅伯尤曼，《黑錢勝地》、《古柯鹼教母葛蕾斯達》攝影指導亞曼多薩拉斯，《美國恐怖故事》攝影指導克里斯多福巴法，泰勒絲、阿姆等天后天王MV攝影指導克里斯多福普羅布斯特。

▲金馬X美國電影攝影師協會 海外工作坊。（圖／金馬執委會提供）

▲《黑錢勝地》攝影指導亞曼多薩拉斯現場教學。（圖／金馬執委會提供）

此外還有《異星謎變》攝影指導馬可斯弗德勒，《侏羅紀公園3》攝影指導謝利強生，《霓虹惡魔》攝影指導娜塔莎布萊爾，以及曾參與製作《星際大戰》的DIT色彩專家約書亞派恩斯等。而憑藉《黑金企業》榮獲奧斯卡獎最佳攝影的羅伯艾斯維特，也特別前來給予學員們鼓勵。

不僅引導學員親自操作器材，展現不同的打光方式，更毫不藏私分享獨門技術和工作心法。不僅有充實的專業課程，學員們也與好萊塢攝影師積極交流彼此的經驗和工作模式。旅程的最後一天，則前往奧斯卡電影博物館參觀，將得獎電影的幕後故事及好萊塢珍貴文物，盡收眼底。

▲金馬X美國電影攝影師協會 海外工作坊。（圖／金馬執委會提供）

▲《美國恐怖故事》攝影指導克里斯多福巴法引導學員施濬晨操作器材。（圖／金馬執委會提供）

「2024金馬海外工作坊」期望透過理論與實務並進的海外短期課程，實現台灣影視人才的知識與技能再升級。並藉課外參訪獲取國際產業最新資訊，深化國際交流，為台灣影像創作的專業技術團隊注入活水與新意。 「金馬X韓國視覺特效 海外工作坊」將於7月初接力登場。

 

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