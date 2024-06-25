靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber峰哥的頻道以整理時事事件為主，近年因網紅Toyz（劉偉健）先後與館長、超派等人起衝突，他製作了許多相關影片「蹭流量」，獲得了可觀收入，近日隨著Toyz入監服刑，他的題材因此，日前公開自己自頻道創立以來，製作了90部與Toyz有關的影片，光是廣告收益就大約32萬台幣，效益相當驚人。

▲Toyz經常捲入各項爭議風波之中。（圖／翻攝自Toyz Instagram）

峰哥日前上傳影片，談到頻道的收益，直言「不知道你們好不好奇我究竟靠Toyz賺了多少錢？」他指出自己每部影片平均有10至20萬的觀看次數，這個月截至目前為止賺了2.2萬台幣，笑稱「有沒有聞到財富自由的味道？」而這只是廣告收益的部分，加上他自己的正職收入，以及業配，總收入相當不錯。

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▲峰哥分享蹭Toyz流量的收益。（圖／翻攝YouTube／峰哥Fege）

峰哥從不諱言自己蹭Toyz流量，直言「Toyz待我不薄，讓我獲得了非常多的流量，我的頻道基本上是靠Toyz做起來的」，1年多前Toyz與館長隔空開戰，光是該事件他瘋狂跟進度，出了30幾部片，整個頻道截至目前為止，合計有90部跟Toyz有關的影片，觀看次數有1100萬，佔了頻道的三分之一，影片總共賺取了32萬的廣告收入。

▲峰哥坦言Toyz入獄後，他頻道流量變少。（圖／翻攝YouTube／峰哥Fege）

峰哥無奈表示「不知道比你們想象的多還是少，其實原本會再高一點，但之前一直被系統判為無效流量，直到我發片嘴炮完才沒事」，而他先前收入沒有這個月這麼低，主要是因為Toyz還沒去服刑時，他比較多東西可以蹭，Toyz 5月入獄後，他這兩個月變成全年收入最低的月份，而他最高曾經達到一個月收入近8萬台幣。