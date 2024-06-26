親密邂逅程予希！　潘宇謙「事前暖做1事」被讚好人夫

▲ 香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》。（圖／認可音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》，主打歌《在你身邊》是他首度與天王羅志祥、潘瑋柏等御用製作人紀佳松合作，寫下了AP潘宇謙對身邊家人、朋友們的重視，並且希望自己也能一直在他們身邊，彼此守護，合作過程中，紀佳松發現AP像是一個小孩，很調皮，在錄音的過程很放鬆也很享受，也發現AP潘宇謙的「模仿」天賦，同為爸爸的他們，也彼此分享育兒經。

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▲▼ AP潘宇謙邀請程予希跨刀演出MV。（圖／認可音樂提供）



MV請來曾獲金鐘獎的演員程予希擔任女主角，與AP潘宇謙共同演出一段淡淡的邂逅，MV中AP潘宇謙騎著冰淇淋車路過了程予希，瞬間程予希彷彿一見鐘情，從此期待著對方的偶爾路過，也甜蜜的幻想著彼此的互動，是一段既可愛又純情的故事。而這次也是AP潘宇謙第一次在音樂作品裡與演員對戲，他更透露：「其實要拍這個MV前，我有特別跟老婆報備；也請導演不要設計太親密的互動。」相當在意太太的感受，也讓大家直呼是個「好人夫」。

拍攝MV當天，AP潘宇謙透露其實是第一次與程予希見面，對程予希的印象是開朗且活潑，很快的兩人就進入狀況，AP潘宇謙笑說：「覺得樂樂(程予希)是非常有實力跟專業的演員，個性很Nice也很開朗，尤其有一幕是坐在小朋友愛玩的球池裡，我們都玩得很開心。」程予希則說：「對AP的印象是原來他的中文這麼好，感覺很好相處，因為他一直在跟很多人講話！」

而這首歌提到的是以身邊重要的人為題，問到身邊是否有想守護或是感到遺憾的人事物，程予希分享：「最遺憾的應該是小時候養得第一隻夠狗過世，現在雖然有再自己養狗，但第一隻狗狗對我的意義很深重。」AP潘宇謙則說：「曾經遇到有一年同時遇到家人跟朋友過世，給我的衝擊很大，也讓我更懂得珍惜。」

