ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

親密邂逅程予希！　潘宇謙「事前暖做1事」被讚好人夫

▲▼ 香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》。（圖／認可音樂提供）

▲ 香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》。（圖／認可音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》，主打歌《在你身邊》是他首度與天王羅志祥、潘瑋柏等御用製作人紀佳松合作，寫下了AP潘宇謙對身邊家人、朋友們的重視，並且希望自己也能一直在他們身邊，彼此守護，合作過程中，紀佳松發現AP像是一個小孩，很調皮，在錄音的過程很放鬆也很享受，也發現AP潘宇謙的「模仿」天賦，同為爸爸的他們，也彼此分享育兒經。

▲▼ AP潘宇謙邀請程予希跨刀演出MV。（圖／認可音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ AP潘宇謙邀請程予希跨刀演出MV。（圖／認可音樂提供）

▲▼ 香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《微光》。（圖／認可音樂提供）

MV請來曾獲金鐘獎的演員程予希擔任女主角，與AP潘宇謙共同演出一段淡淡的邂逅，MV中AP潘宇謙騎著冰淇淋車路過了程予希，瞬間程予希彷彿一見鐘情，從此期待著對方的偶爾路過，也甜蜜的幻想著彼此的互動，是一段既可愛又純情的故事。而這次也是AP潘宇謙第一次在音樂作品裡與演員對戲，他更透露：「其實要拍這個MV前，我有特別跟老婆報備；也請導演不要設計太親密的互動。」相當在意太太的感受，也讓大家直呼是個「好人夫」。

拍攝MV當天，AP潘宇謙透露其實是第一次與程予希見面，對程予希的印象是開朗且活潑，很快的兩人就進入狀況，AP潘宇謙笑說：「覺得樂樂(程予希)是非常有實力跟專業的演員，個性很Nice也很開朗，尤其有一幕是坐在小朋友愛玩的球池裡，我們都玩得很開心。」程予希則說：「對AP的印象是原來他的中文這麼好，感覺很好相處，因為他一直在跟很多人講話！」

而這首歌提到的是以身邊重要的人為題，問到身邊是否有想守護或是感到遺憾的人事物，程予希分享：「最遺憾的應該是小時候養得第一隻夠狗過世，現在雖然有再自己養狗，但第一隻狗狗對我的意義很深重。」AP潘宇謙則說：「曾經遇到有一年同時遇到家人跟朋友過世，給我的衝擊很大，也讓我更懂得珍惜。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

金智媛魅力太狂！　「超大咖巨星」也突現身追星...搖下車窗搶看

金智媛魅力太狂！　「超大咖巨星」也突現身追星...搖下車窗搶看

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

潘宇謙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲35／《模王》翻紅被嫌「長得沒特色」　林俊逸等32年終於要搶歌王
  2. 具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使
  3. 許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力
  4. 許維恩、王家梁為愛女存百萬基金：就是要寵到爆　連證券戶都開好
  5. 深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作
  6. 小S追星金智媛車內視角曝光！　大喊「我是小S」下秒失望引爆笑
  7. 泰勒絲攝影指導、好萊塢師資助陣！　30位台灣攝影師與導演親臨殿堂取經
  8. 小嫻受傷「門牙咬裂嘴巴」！爆血緊急就醫　講話漏風停工：對不起
  9. 來台開唱倒數！　Red Velvet搶先預告「1驚喜彩蛋」
  10. 遭球星劈腿「小三被逼墮胎」！霖霖情傷體重只剩38公斤　煎熬心聲全說了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366