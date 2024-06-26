YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

記者孟育民／台北報導

YouTuber黃大謙以搞笑、模仿等主題走紅，頻道累積100萬訂閱，深受網友們的歡迎。他今（26日）出席眼科記者會，罕見提及自己的感情狀況，認了身邊已有對象，「還在認識中，一直都有這機會，如果說不穩定某個人會生氣。」他不願透露太多交往細節，笑說等有天流量下滑就會公開。

▲黃大謙出席大學眼科記者會，大方表示身邊有對象。（圖／記者林敬旻攝）

黃大謙說沒有明確的交往時間，一切都順其自然，「幾個月算不清，認識超過一年，交往沒有明確，我不是那種我喜歡你，就說要不要跟我在一起，那個對我太尷尬了，所以沒有明確的時間。」他說交往一定要從朋友開始，很難第一天就超車，甜說：「對方一定是我的菜，才會決定要繼續相處。」

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▲黃大謙罕見分享感情事。（圖／記者林敬旻攝）

頻頻被追問感情事，黃大謙難以招架說：「我再等流量下滑，在抓出來講，這是我拯救我流量的小秘密。」被問對方有在社群平台露過臉嗎？他說：「我覺得應該還是有，他沒有拍YT，我剛剛說這是我小秘密，我以後還要拍介紹我神秘對象的影片。」不過，他坦言現在比較少拍影片，「我也不想根本沒什麼好拍硬要拍，拍成一個很爛的影片，大家也會覺得很膩，我現在還是會拍，但就是以我自己的步調，這是我對自己的期許，有時候一個月還是要擠出一部影片。」