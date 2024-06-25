愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎在4月宣佈與羽球教練呂杰陽分手，結束一年多的感情。她25日透露，其實兩人在一起去日本滑雪的前三天就分手了，自己當時還因為無法適應，在旅館崩潰大哭。

▲愛莉莎莎在4月宣佈分手。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，她在一年前曾和呂杰陽一起參加日本滑雪團，然而一年後要再去參加時，心情卻變得截然不同，「這次很尷尬的是，我們在要出發日本前三天突然分手了…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎和呂杰陽一起報名滑雪團，卻在出發前分手。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎坦言，她剛到達日本時，心情非常低落，「因為我們才剛說好分手，他搬出我家三天，我還在努力調適心情，但到日本卻要重新面對才剛決定成為陌生人的人….」她在起初兩天覺得心情很難適應，還在旅館大哭，「以前最親密的人，突然要換一種很有距離的方式相處，真的很不習慣。」

不過，到了第三、四天，愛莉莎莎表示，她漸漸習慣了這種情況，「或許是滑雪帶來的快樂，那種不舒服的感覺漸漸消失了。」最後一天，她甚至能和前男友一起嘻嘻哈哈錄影片結果，「或許也是這一趟滑雪之旅，讓我們能好聚好散吧（？）」分享了失戀時發生的插曲。

▲▼愛莉莎莎在適應後笑著與前男友合照。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）