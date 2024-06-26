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雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

女神吃窩邊草1／「電豹女」草莓戀愛ing　揪同隊球星陳孝榕互攝

▲桃園台啤雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」成員蘇云鈺（草莓），被爆與同隊的球員陳孝榕交往中。（圖／翻攝自草莓、陳孝榕IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

桃園台啤雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」成員蘇云鈺（草莓），是羅志祥的徒弟，去年參加《炸裂吧！女孩》打開知名度，近來還和「電豹女」成員共組女團「MEME」，演藝事業蒸蒸日上，雖然她自稱單身，但時報周刊CTWANT接獲爆料，指她感情方面也不落人後，身旁早有個另一半，對象正是同隊的球員陳孝榕。

女神吃窩邊草1／「電豹女」草莓戀愛ing　揪同隊球星陳孝榕互攝

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▲參加「MEME」出道記者會的陳孝榕，自行開車離開會場前往草莓家。（圖／本刊攝影組）

 女神吃窩邊草1／「電豹女」草莓戀愛ing　揪同隊球星陳孝榕互攝

▲約1小時半後，草莓和陳孝榕走出家門口，男方拿起相機幫女友拍攝美照。（圖／本刊攝影組）

本刊日前接獲讀者爆料，「電豹女」成員草莓和球星陳孝榕正在交往中。6月18日中午，草莓出席和隊友小楓、笑笑、筱緹、安汝、語萱的成團記者會，緋聞男主角陳孝榕不僅到場支持，還捕捉一張舞台照上傳到社群網路上宣傳。

女神吃窩邊草1／「電豹女」草莓戀愛ing　揪同隊球星陳孝榕互攝

▲兩人在住家附近拍照，穿著性感中空裝的草莓擺POSE讓陳孝榕拍照。（圖／本刊攝影組）

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▲草莓檢查陳孝榕為她拍著照片效果如何。（圖／本刊攝影組）

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▲陳孝榕很貼心地幫草莓整理髮飾。（圖／本刊攝影組）

記者會結束後，小倆口兵分兩路，草莓搭上駕駛的凌志轎車，陳孝榕則是駕駛一輛賓士轎車離開。約下午3點44分，草莓的座車開到位於新北市三峽區某住宅社區的停車場，而陳孝榕則把賓士車停在草莓家附近的收費停車場，隔了2分鐘後，他熟門熟路地走進草莓所居住的同一棟社區。

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▲小倆口往附近停車場移動，這次換草莓幫陳孝榕捕捉帥照。（圖／本刊攝影組）

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▲肢體僵硬的陳孝榕拍照顯得尷尬，最後乾脆故意搞笑擺出要跌倒的樣子。（圖／本刊攝影組）

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▲拍了幾輪照片，陳孝榕盯著草莓秀給他看剛剛拍好的照片。（圖／本刊攝影組）

5點28分，陳孝榕和草莓走出社區大門，在住家旁的騎樓站定位，穿著中空裝的草莓拉了拉褲子整理一番，陳孝榕則拿著相機幫她拍下「男友視角」。在女方檢查畫面的空檔，陳孝榕伸手幫女友調整頭上的髮飾，動作頗為溫柔。經過幾輪拍攝後，2人離開騎樓，走到男方停車的停車場，輪到草莓掌鏡幫陳孝榕拍照。

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▲陳孝榕搭著草莓的肩，露出滿意照片的笑容。（圖／本刊攝影組）

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▲小倆口沿路勾肩搭背，看得出感情挺好。（圖／本刊攝影組）

不過相較於草莓的姿勢多變，身為籃球員的陳孝榕，肢體動作竟然顯得有些僵硬，拍完第一組後，小倆口先檢查相機中的照片，沒一會又繼續拍攝女友視角，儘管草莓邊拍邊引導，陳孝榕轉身回頭的動作還是不自然，乾脆擺出要摔到的動作，搞怪的模樣連自己都差點笑場。雖然陳孝榕表現不如預期，但草莓表情依舊專注，認真的掌鏡捕抓男友的表情，相當有耐心。

女神吃窩邊草1／「電豹女」草莓戀愛ing　揪同隊球星陳孝榕互攝

▲兩人拍完照又一同返回草莓住處。（圖／本刊攝影組）

經過一番努力，陳孝榕一把摟住草莓的背，小倆口依偎在一起查看照片，大概是看到自己方才生硬的表現，陳孝榕露出微妙的表情，勾著女友脖子離開停車場。返家路上，草莓又找了自己覺得滿意的畫面給對方看，陳孝榕臉上才露出滿意的笑容，小倆口就這樣邊走邊聊，最後從社區的小門返家。

關於草莓和張孝榕是否正在交往，本刊記者傳訊給經紀人，截稿前未讀未回，致電也未接，無法取得回應。

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周刊王, 蘇云鈺, 草莓, 陳孝榕

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