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來台開唱倒數！　Red Velvet搶先預告「1驚喜彩蛋」

▲▼ Red Velvet將來台演出，權恩妃將帶來清涼且擊退暑氣的特別演出。（圖／JULIUS / TOBESOFT提供）

▲ Red Velvet將來台演出。（圖／JULIUS / TOBESOFT提供）

記者翁子涵／台北報導

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》將於7月13日在高雄巨蛋登場，隨著活動進入倒數，主辦單位特別邀請各組藝人錄製短影音，向台灣粉絲送上問候，甫發表全新專輯《Cosmic》的Red Velvet表示，非常期待在高雄見到ReVeluv（粉絲名），將帶來精采演出，而她們同名主打歌MV日前上線不到一天，點閱已超過400萬，顯見魅力擄獲全球粉絲，如今更將新歌海外首演獻給台灣，讓粉絲期待不已。

▲▼ 權恩妃將帶來精彩的特別演出。（圖／JULIUS / TOBESOFT提供）

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▲ 權恩妃將帶來精彩的特別演出。（圖／JULIUS / TOBESOFT提供）
  
潮流女王「宣美」耳聞高雄是美麗的藝術文化之都，對於此次演出感到興奮；甫結束台北見面會的舞台女王「華莎」再度登台，相當期待造訪高雄這座美麗的城市，也希望粉絲繼續支持她的音樂；於近期推出全新單曲的〈SABOTAGE〉的夏季女王「權恩妃」也開心預告，將帶來清涼且擊退暑氣的特別演出；新銳女團「UNIS」則表示非常期待和多位尊敬的前輩同台演出，特別準備了只有在K-MEGA才看得到的特別舞台。

擔綱本次演唱會總舵手的重量級導演「Kim Han Kyu」則表示，這次演唱會以「안녕（你好）」作為核心，集結二代到五代的K-POP藝人，將帶給粉絲全新體驗，並特別挑選高雄作為《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》的全球首站，期望未來能夠發展成世界級的演出活動；最強VCR MC「神童」也預告自己將以特別的方式在螢幕現身，讓粉絲期待不已。

演唱會消息一出就引起全台粉絲期待，如今第一階段登記抽選已結束，主辦單位將統整剩餘之票券，自29日中午12點啟動第二階段售票，於Ticket Plus遠大售票系統統一開賣，本階段同樣採用實名制購票，沒抽到的粉絲務必把握機會。
 

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