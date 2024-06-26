范冰冰疑遭「惡意P圖」！工作室官方照對比　42歲真實狀態掀議

記者高語璠／綜合報導

現年42歲的大陸女星范冰冰，因捲入逃稅風波後，演藝事業跌落谷底，經過一段時間的沉默後，如今已全面復出。她日前出席活動時，被發現工作室上傳的圖片，與網友提供的零修圖模樣有所差別，因此被說「老了好多」，但也有人認為她是被「惡意P圖」，在網路上掀起討論。

▲范冰冰零修圖引發討論。（左圖／翻攝自微博／范冰冰工作室；右圖／翻攝自小紅書／翩翩郎如玉）

范冰冰前陣子受邀參加品牌Vogue活動，以肩通袖長裙現身活動，上半身及裙襬中間處分別有「孔雀、花蝶、水雲」等做為點綴，整件禮服採用繽紛的色彩，來凸顯出東方的秀麗，另外在脖子、耳朵佩戴綠色翡翠，看上去頗有女王風範。

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▲范冰冰近日出席Vogue活動。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

不過有網友在小紅書上發出「范冰冰零修圖」畫面，似乎與官方、 工作室提供的照片略顯不同，可見到范冰冰臉上的眼袋、法令紋通通都現身。網友見狀後表示「一臉奶奶相」、「氣質真的差太多了」、「為什看起來就是老了呢」，但也有人認為「官方圖實際是這樣的，故意P圖醜人家，引流量有意思嗎」、「皺紋又深又清晰，黑范冰冰是你的流量密碼嗎」。

▲網友評論。（圖／翻攝自小紅書／翩翩郎如玉）