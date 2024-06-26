影／《淚之女王》金智媛離台！　甜笑揮手「掰掰～」道謝送機民眾

記者劉宜庭／台北報導

金智媛今（26日）下午離開台灣，現身機場期間一路微笑揮手，向特地為她送機的民眾及工作人員道謝，「掰掰」、「Thank you so much」，被讚十分親切，一舉一動都備受關注。

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▲金智媛離台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）