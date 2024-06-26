▲AV女優深田詠美再爆爭議，AV生涯恐中斷。（圖／攝自深田詠美IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本人氣AV女優深田詠美（深田えいみ）遭週刊爆料前經紀公司從未幫她報稅，導致她遭追稅8000萬日幣（約新台幣1670萬元），日前傳出她的欠稅已經還清，眼看就要回到正軌，沒想到新的爭議再度掀起！

AV達人「一劍浣春秋」在部落格「Play no.1」發文指出，被深田詠美指控害慘自己的「元兇」事務所前會長「吉田健一」日前接受媒體採訪反擊，他指出深田詠美整形後成為AV界大明星，並簽下一筆「每個月12片，一年144片，一片70萬日圓（約新台幣14萬元），1年總片酬超過1億日幣」的超大合約，後來成為片商Moodyz的專屬女優，簽下一筆「每片550萬日圓(約新台幣111.5萬元)，一年12片」的合約，加上Youtuber的收入，所以欠稅8000萬日圓並不是很奇怪的數字。

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接著雙方說法最大的歧異點出現，深田詠美表示自己的稅務都是事務所幫她處理，自己只是「收現金然後事務所告訴她都繳完稅了」，但吉田社長則表示自己一開始就跟深田詠美說過了「稅要自己報！」，他還出示對話截圖證明，內容提到深田詠美要求事務所和會計師報100萬日圓就好，但她那2個月收入明明「各是552.5萬日圓」，分明就是作假帳。

吉田會長表示報稅並非事務所的工作，再說旗下只有深田詠美1個女優欠稅，因為其他女優都乖乖繳稅「只有深田沒有」，爆深田詠美自己虛報收入逃稅。

一劍浣春秋認為對話「偽造的可能性不高」，但只是證明深田詠美有虛報薪資的企圖，有沒有真的做下去還有待證實，至於很多人擔心深田詠美的AV生涯會受到影響，一劍浣春秋則明白表示「目前深田詠美確實因和AV事務所關係不好，也因為名聲不佳所以沒有片商敢和她合作」，他悲觀表示「未來看到她的消息恐怕就是在社群以及媒體的社會版了⋯」。

▲深田詠美被爆欠稅是自己搞的，目前已無AV片商敢與之合作。（圖／攝自深田詠美IG）