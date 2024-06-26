遭球星劈腿「小三被逼墮胎」！霖霖情傷體重只剩38公斤　煎熬心聲全說了

記者孟育民／台北報導

目前效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙被爆出在大陸劈腿女球迷，對方懷孕後還要求墮胎，讓正宮啦啦隊甜心「霖霖」李芷霖被戴綠帽，痛心斬斷戀情。李芷霖先前因為風波影響工作，如今走出陰霾，她今（26日）和林襄、黃大謙出席眼科記者會，坦言情傷超不多好了，目前沒和對方聯絡，當時更一度瘦了6公斤，體重瘦到38公斤，令人心疼。

▲黃大謙、霖霖、林襄出席大學眼科記者會。（圖／記者林敬旻攝）

李芷霖失戀期間都是林襄在旁陪伴，被爆料有在家暴哭，「我們發生到現在都是一起度過！」也有因此吃不下飯、睡不著，她說：「我前一陣子瘦了6公斤，我154公斤，瘦到38公斤，現在慢慢吃回了，現在40了，我還可以講笑話給大家聽，已經可以自嘲了。」

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▲霖霖如今走出失戀，侃侃而談當時情況。（圖／記者林敬旻攝）

李芷霖花了半年時間走出失戀，問到被女方在網路上惡意批評，她則表示：「沒有特別怎麼想，就是該做的做好自己的事情。」她並沒有因為感情中的挫折，不再相信愛情，還笑說：「我現在做了雷射，所以視人很清楚。」更自爆現在有不少追求者，「最近大家都知道我的狀況，所以會一直找我出去，我喜歡的條件還好，比較喜歡霸道總裁類型，看得順眼不用特別帥，沒有排除什麼特別的工作。」

▲霖霖失戀時都是林襄陪伴。（圖／記者林敬旻攝）

另外，林襄說自己個性比較宅，身邊沒有追求者，語出驚人說：「我個性有問題，我超難約，我都沒辦法認識新朋友，我更喜歡在家睡覺獨處。」她坦言感情中還是偏戀愛腦，無法分辨渣男，「我現在就是正常，（戀愛）再看看。」