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唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

記者田暐瑋／綜合報導

藝人唐治平的73歲母親本月4日被發現陳屍在住家頂樓，本人始終不認屍，至今不願簽署文件領回遺體，近來又有民眾目擊他在宜蘭路邊不斷搖頭、眼神渙散，甚至還有拍打車窗、疑似作勢攻擊小孩等行為。對此，經紀人針對眾多關心唐治平身心狀態的來訊和建議，再度對外發聲回應，透露已經與雙北社會局、衛生局、法務局、演藝工會等相關單位取得聯繫，並正在商討如何處理目前問題。

▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

經紀人26日發文表示，每天都會不定時與唐治平聯繫，儘可能掌握他的現況與行蹤。然而，唐治平本人目前並無就醫意願，也認為自己沒有問題，由於台灣的法律規定，唐治平必須自願接受治療，否則無法強制執行，經紀公司目前仍在努力勸說和溝通。

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此外，經紀人也提到，近期收到許多善心人士想要捐款幫助唐治平，經過公司和唐治平朋友們的評估，認為唐治平首要的是接受治療，穩定身心狀態，關於捐款一事暫時並不需要，並感謝大家的善心，也請求外界給予唐治平一些時間和個人空間，讓他可以儘快穩定下來，恢復正常生活狀態。

▲唐治平經紀人發聲。（圖／翻攝自唐治平經紀人臉書）

▲唐治平經紀人發聲。（圖／翻攝自唐治平經紀人臉書）

經紀人全文：

由於近日收到非常多各方的來訊問候、關切及建議等相關來電或訊息，對此，由於不便一一回應，便在此統一回覆說明。

首先，還是非常謝謝大家對治平的關心，經紀公司及治平的友人們由衷感謝。

關於治平的身心靈健康狀態，現況如下：

公司這邊已經與雙北社會局、衛生局、法務局、演藝工會等有關單位聯繫上，現階段正與相關單位商討方案，儘可能協助治平將事情順利圓滿處理。
就醫部分：公司這邊都還是持續在與治平溝通中，每天都會不定時與他聯繫，儘可能掌握他的現況與行蹤。但礙於目前他本人沒有意願，也覺得自己沒有問題，不願就醫。由於台灣現行法律等相關規定，協助治平接受治療都還是需要在他本人有意願的前提之下方可進行，現況來說是無法強制執行，目前公司也還是處在極力勸說與溝通的狀態。
近期也收到許多善心人士想要捐款，幫助治平渡過難關，但目前公司及友人多方評估之下，治平首要的是就醫接受治療，穩定他的身心靈狀態，關於捐款一事，暫時沒有這部分的需求，感謝大家的善心。
最後想再次懇請各位，知道很多人都是出於善心或關心，但請大家多給他一些時間及個人空間，讓他可以儘快穩定下來，恢復正常生活狀態。

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