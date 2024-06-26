小嫻受傷「門牙咬裂嘴巴」！爆血緊急就醫　講話漏風停工：對不起

記者劉宜庭／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）稍早透露日前因為跌倒受傷，門牙咬到嘴巴裡面，就連連嘴唇外面也有傷口，已經緊急就醫縫合傷口，卻也因此導致影響工作進度，「很抱歉，我太不小心沒有注意到就跌了好大一跤，本來安排好多事和工作，都要往後延。」

▲小嫻跌倒受傷。（圖／翻攝自小嫻臉書）



文中，小嫻詳細描述了受傷經過，禮拜一早上六點半，為出席創世基金會的公益活動，當下人在屏東市，「因為外面陽光太亮，就起床去拉窗簾，想轉身走回去繼續睡，就不小心跌倒，下巴撞擊導致門牙咬到嘴巴裡面，連嘴唇外面也有傷口，撞擊的力道很大整個人好暈，眼冒金星。」

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小嫻告訴自己「要冷靜，不要哭！」立即進行止血處理，等到比較不暈的時候，前往屏東基督教醫院急診。在醫院裡，她幸運地遇到熟識的醫師，經過X光檢查確認腦部無恙後，由整形外科醫師進行了縫合。她感謝醫護人員的細心照顧，「很幸運當天早上剛好整形外科醫師在，也還好傷口的位置在嘴唇下方，之後只要好好照顧，應該是看不太出來。」

▲小嫻已經就醫縫合。（圖／翻攝自小嫻臉書）

儘管受傷，小嫻依然參加了屏東創世基金會的公益活動，當時傷口疼痛且頭暈，門牙也有一顆凹陷，整體狀況不佳。為此，她感到非常抱歉，對未能按計劃進行的工作深感遺憾。

目前，小嫻正在接受牙齒治療，得戴著維持器一段時間，來固定受損的門牙，「所以接下來3個月我都要戴著維持器，講話會有點漏風，希望大家可以多多包涵。」最後，她向親朋好友及粉絲報平安，感謝大家的關心和支持，強調自己需要多休息，並承諾：「我會努力好起來，謝謝大家的關心，希望每個人都平安健康。」

【小嫻全文】

很抱歉 我不小心受傷了 對不起

今天已經是第三天，慢慢在復原

因為太多人在問我，所以統一寫個文，報個平安，也跟幾個合作的廠商客戶說聲抱歉！

「對不起！我沒有把自己照顧好，不小心跌倒，導致拍攝工作要延後，抱歉抱歉」

事情是如何發生的，我簡單說一下，大家平常居家生活也要小心喔！

禮拜一因為要出席屏東創世基金會的公益活動，所以我住在屏東市，早上六點半左右，因為外面陽光太亮，就起床去拉窗簾，想轉身走回去繼續睡，就不小心跌倒，下巴撞擊導致門牙咬到嘴巴裡面，連嘴唇外面也有傷口，撞擊的力道很大整個人好暈，眼冒金星

我告訴自己「要冷靜，不要哭！」先拿衛生紙加壓止血，然後等不暈的時候，趕快叫車到醫院急診。

早上七點左右，我趕緊坐車去屏東基督教醫院，很幸運的，急診的醫師是我屏東大學音樂學系系主任的先生陳醫師。感謝陳醫師非常細心的照顧，幫我照了X光，確認一下腦部沒事，然後安排了整形外科的醫師幫我縫合傷口，很幸運當天早上剛好整形外科醫師在，也還好傷口的位置在嘴唇下方，之後只要好好照顧，應該是看不太出來。

結束了縫合，我還是趕往屏東創世基金會參加公益活動，只是傷口很痛頭也很暈，撞擊的時候門牙有一顆凹進去，所以整個人很不舒服，也覺得很抱歉！自己的狀況不好

門牙的部分很感謝 雅偲牙醫的鄭聖達醫師，幫我照了X光檢查，看看牙根的情形，然後幫我急件做了上排牙齒的維持器，固定門牙，後續再觀察。所以接下來三個月我都要戴著維持器，講話會有點漏風，希望大家可以多多包涵

今天有很多親朋好友一直問我有沒有好一點，目前就是嘴唇很腫，傷口有點繃，戴維持器講話有點不太清楚，飲食也是要吃比較清淡、軟一點的食物，然後我真的要多休息 前陣子太累了

很抱歉 我太不小心沒有注意到就跌了好大一跤，本來安排好多事和工作，都要往後延，真的對不起 對不起 對不起

我會努力好起來 謝謝大家的關心

希望每個人都平安健康