整型前被稱「左營李毓芬」！　她動刀3部位「公開術後0修圖片」卻逼哭網友

記者潘慧中／綜合報導

網路圖文插畫家「超直白」日前大方承認整型，態度獲得不少讚賞，她26日細數術後恢復期的心路歷程，提到媽媽寫給自己的一段話時，她一度情緒潰堤，意外釣出不少微整過的女網友感動直呼：「我也很謝謝媽媽支持我！」

▲▼超直白整型前被朋友說很像李毓芬。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）



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整型前之所以自稱「左營李毓芬」，超直白透露大二室友曾傳來該女星的照片，神韻非常相似，稱號因此誕生。拍片當天是她術後的第3個禮拜，復原情況還不錯，鼻子逐漸消腫，只是臉部表情仍有點僵硬。

▲超直白大方公開整型前後對比照。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）



超直白接著公開整型前的未修圖照，醫生表示她的最大問題是鼻子，鼻子太扁、鼻頭較大的前提下，會讓人看不出來她其實有山根，於是，她最後調整了鼻翼和鼻頭寬度，並取出耳軟骨放進鼻子內，消腫後會看起來更自然。

▲超直白全臉約動了3個部位。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）



開眼頭、把雙眼皮往上縫一些、並做了下巴截骨手術，超直白透露媽媽在手術當天傳了一封訊息：「看著妳痛苦卻不能幫妳的感覺，讓我好無力。」她哽咽地說，媽媽一開始其實不支持，但媽媽最後仍尊重她的決定、打理她術後的生活起居、甚至陪她北上回診。

▲超直白唸出媽媽給她的一封訊息，忍不住流下眼淚，同時也逼哭不少網友。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）



鼻子有動刀的超直白，術後初期只能用嘴巴呼吸，喉嚨一度乾到很不舒服，術後第3天正式拆鼻管，「人生真的沒有痛到流眼淚過！」她透露因為鼻管已經和傷口沾黏，拆除當下認真痛到快升天，「但拔完終於可以用鼻孔呼吸真的是謝天謝地！」

▲▼超直白分享術後心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／超直白Chaozhibai）



被問到「鼻子撞到就會歪掉嗎」，超直白表示就算沒整鼻的人撞到也會歪掉，就她而言，目前可以搖晃鼻子，但不太能把鼻子往上推，現在也不能輕易跌倒，「可能一跌倒撞到臉我就會毀容的狀態。」她隨後公開素顏、整型前後對比照，態度超大方，被問到價錢時，她表示大約落在25萬到35萬左右，實際價格會依個人動刀部位而有所變動。