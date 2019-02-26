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性愛亂談會！那那大師32歲一次性經驗　又仁不玩「假高潮」

記者林映妤／台北報導

Netflix原創影集《性愛自修室》上架1個月超過4000萬觀看次數，人氣夯翻，也在台灣也引起許多粉絲推薦與討論！24日Netflix舉行粉絲特映，還找來網紅那那大師與又仁開一場「性愛諮詢亂談會」，2人自爆性經驗，原來那那大師32歲僅有一次性愛關係，因為自己想要的是穩定伴侶。

《性愛自修室》大膽提出性愛問題，性愛諮詢亂談會尺度也放很開，又仁與那那大師生冷不忌地暢聊自己性愛經驗！一向喜歡飆高音的那那大師第一次在媒體平台上坦承：「自己32歲了但是只有一次的真實性愛關係！因為其實自己會想要的是一個穩定的伴侶關係。」不過粉絲卻樓歪驚呼：「根本不像32歲！」

▲▼《性愛自修室》那那大師、又仁。（圖／甲上提供）

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▲▼《性愛自修室》那那大師、又仁討論性愛問題。（圖／甲上提供）

▲▼《性愛自修室》那那大師、又仁。（圖／甲上提供）

另外像是有關男性尺寸大小、假高潮以及口交問題，又仁透露自己不會假高潮，因為都很投入其中；倒是很多女性朋友會假高潮，可是男生似乎很難假裝。對於男性尺寸的問題，又仁也爆料：「其實男生比較在乎尺寸大小，但是女性卻更在乎技巧和舒服度，有女生朋友曾找我哭訴，說她遇到心儀的男生，但對方竟是『金針菇』！」話一說完全場爆笑！

參加性愛諮詢亂談會前，那那大師非常扼腕竟然沒有穿著一身橘色出席，因為片中已出櫃的同志角色艾瑞克就是穿著全身橘色服裝參加同學轟趴；又仁則說，最近在排練舞台劇，沒想到舞台劇導演就請他們去看《性愛自修室》， 讓他意外驚喜剛好接到Netflix這齣劇的活動邀約！

《性愛自修室》描述16歲青少年歐帝斯在學校是個怪咖邊緣人，他的單親母親是個性愛治療師，因為生活中被性學手冊、錄影帶和媽媽的性經驗談包圍，讓他在耳濡目染下對於性愛自成一套理論。一向低調的歐帝斯因為媽媽的身份意外在校園被公開，他和一個極度聰明又壞壞的女孩梅芙組成了「性愛諮詢門診」，竟然在同學間大受歡迎，但是歐帝斯不為人知毫無性經驗的困擾，又該求助誰呢？

▲▼《性愛自修室》那那大師、又仁。（圖／甲上提供）

▲《性愛自修室》討論度爆表。（圖／甲上提供）

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關鍵字

性愛自修室, 那那大師, 又仁, Netflix

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