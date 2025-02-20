《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露

記者蕭采薇／台北報導

開春武俠喜劇《痞子無間道》，兩大男主周嘉洛與朱敏瀚繼前作《痞子殿下》後再度合體，周嘉洛在27歲便以《痞子殿下》「紀威」一角，成為歷屆最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主。朱敏瀚也同樣以《痞子殿下》裴千刀角色入圍視帝，兩人在《痞子無間道》剛開播就不計形象，瘋狂犧牲色相。

▲《痞子無間道》朱敏瀚「45吋巨胸版Bra」是自己的點子。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

32歲朱敏瀚在劇中飾演電力十足的「慕容恭梓」，不僅與多位女性角色上演「壁咚」場面，甚至還讓64歲香港小姐出身的大前輩林漪娸、以及51歲歌手出身的女星車婉婉也成為他的壁咚對象。車婉婉就直言：「面對這麼年輕又健壯的男演員，演這種戲真的很新鮮，尤其是他肌肉結實到壓過來的時候，我完全是『真情流露』！」

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▲《痞子無間道》32歲朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

面對「嬤級前輩」的心動場面，朱敏瀚則笑說，這部劇是他拍過最多「壁咚」的一部，與女演員們的對戲毫無尷尬，反而極具默契，讓現場笑料不斷。另一位男主角周嘉洛先是下猛藥破格「全裸」長達17分鐘，劇中他光天化日之下沒穿衣服，一邊忙著瘋狂逃亡，還要躲避眾人「鹹豬手」襲擊。

▲《痞子無間道》51歲女星車婉婉（右）被朱敏瀚（左）壁咚，直喊：胸肌壓過來我真情流露。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

為了配合電視尺度，重點部位必須打馬，他跳上跳下的好身手反倒讓「馬賽克」疲於奔命，爆笑指數飆升！周嘉洛透露拍攝這場戲就花了3天，並且因為身形的變化，從「健美」拍到「略顯豐滿」，但他不怕曝光自信滿滿地表示：「我已經穿了好幾條底褲，劇組肯定會幫我打好格子（馬賽克）！」

▲《痞子無間道》周嘉洛（左）全裸逃亡17分鐘！（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

繼周嘉洛「全裸逃亡」後，朱敏瀚立刻接棒成為「露肉擔當」，展現健碩結實的45吋巨胸！他在劇中一場床上戲醒來卻發現旁邊躺著別人的戲碼，裸上身的他為了防走光，果斷把頭帶下拉做成「交叉胸衣」的造型，朱敏瀚笑言，這其實是他自己突發奇想的創意，目標是做出類似「Bra」的效果。

▲曾獲得最受歡迎男主角的周嘉洛，在《痞子無間道》操肌狂奔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

他幽默表示，因為這部劇中脫衣服的戲份實在太多，讓他想要「搞點新意」：「我劇裡不是有兩條頭帶嗎？我覺得這樣穿蠻有趣的，就試著玩一下，當作一個搞笑的小創意。」於是這個「45吋巨胸版Bra」就這樣誕生了，也讓這場戲增添不少趣味性，觀眾直呼：「這畫面太衝擊了！」《痞子無間道》正在台灣大哥大MyVideo跟播中。