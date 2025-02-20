ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露

記者蕭采薇／台北報導

開春武俠喜劇《痞子無間道》，兩大男主周嘉洛與朱敏瀚繼前作《痞子殿下》後再度合體，周嘉洛在27歲便以《痞子殿下》「紀威」一角，成為歷屆最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主。朱敏瀚也同樣以《痞子殿下》裴千刀角色入圍視帝，兩人在《痞子無間道》剛開播就不計形象，瘋狂犧牲色相。

▲《痞子無間道》朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《痞子無間道》朱敏瀚「45吋巨胸版Bra」是自己的點子。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

32歲朱敏瀚在劇中飾演電力十足的「慕容恭梓」，不僅與多位女性角色上演「壁咚」場面，甚至還讓64歲香港小姐出身的大前輩林漪娸、以及51歲歌手出身的女星車婉婉也成為他的壁咚對象。車婉婉就直言：「面對這麼年輕又健壯的男演員，演這種戲真的很新鮮，尤其是他肌肉結實到壓過來的時候，我完全是『真情流露』！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《痞子無間道》朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《痞子無間道》32歲朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

面對「嬤級前輩」的心動場面，朱敏瀚則笑說，這部劇是他拍過最多「壁咚」的一部，與女演員們的對戲毫無尷尬，反而極具默契，讓現場笑料不斷。另一位男主角周嘉洛先是下猛藥破格「全裸」長達17分鐘，劇中他光天化日之下沒穿衣服，一邊忙著瘋狂逃亡，還要躲避眾人「鹹豬手」襲擊。

▲《痞子無間道》朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《痞子無間道》51歲女星車婉婉（右）被朱敏瀚（左）壁咚，直喊：胸肌壓過來我真情流露。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

為了配合電視尺度，重點部位必須打馬，他跳上跳下的好身手反倒讓「馬賽克」疲於奔命，爆笑指數飆升！周嘉洛透露拍攝這場戲就花了3天，並且因為身形的變化，從「健美」拍到「略顯豐滿」，但他不怕曝光自信滿滿地表示：「我已經穿了好幾條底褲，劇組肯定會幫我打好格子（馬賽克）！」

▲《痞子無間道》朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《痞子無間道》周嘉洛（左）全裸逃亡17分鐘！（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

繼周嘉洛「全裸逃亡」後，朱敏瀚立刻接棒成為「露肉擔當」，展現健碩結實的45吋巨胸！他在劇中一場床上戲醒來卻發現旁邊躺著別人的戲碼，裸上身的他為了防走光，果斷把頭帶下拉做成「交叉胸衣」的造型，朱敏瀚笑言，這其實是他自己突發奇想的創意，目標是做出類似「Bra」的效果。

▲《痞子無間道》朱敏瀚（右）壁咚大32歲「嬤級前輩」林漪娸。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲曾獲得最受歡迎男主角的周嘉洛，在《痞子無間道》操肌狂奔。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

他幽默表示，因為這部劇中脫衣服的戲份實在太多，讓他想要「搞點新意」：「我劇裡不是有兩條頭帶嗎？我覺得這樣穿蠻有趣的，就試著玩一下，當作一個搞笑的小創意。」於是這個「45吋巨胸版Bra」就這樣誕生了，也讓這場戲增添不少趣味性，觀眾直呼：「這畫面太衝擊了！」《痞子無間道》正在台灣大哥大MyVideo跟播中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

推薦閱讀

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　「公開講這件事會很痛苦」

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　「公開講這件事會很痛苦」

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　「公開講這件事會很痛苦」

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

痞子無間道, 周嘉洛, 朱敏瀚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《痞子》男主角壁咚大32歲「嬤級前輩」　女星：胸肌壓過來我真情流露
  2. 中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關
  3. 巫術指導坐鎮！《邪降女帝》咒語、儀式來真的　開拍前先施保護咒
  4. 反骨前團員被問「還缺助理嗎」　艾瑞絲急上火線：再也不請了！
  5. 周曉涵灰色美瞳「對鏡邪笑」成暗黑少女！　驚人反差網嚇：認不出來
  6. 孫生拍臀撩妹辯美式　兩性專家開罵：美國人好委屈
  7. 《哪吒2》被抓包字幕錯字超多！　陸網轟「有損國體」官方發聲了
  8. 50歲謝金燕「辣舞狂搖」炸出腹肌線條！　S曲線全洩網暈：我的鼻血
  9. DK宣布暫退Threads！「過度海巡」情緒狀態惹憂：謝謝所有人關心
  10. 日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366