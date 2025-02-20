《難哄》開播1天衝Netflix熱門！　3選角陸網對比《偷偷藏不住》

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》於2月18日開播，才花一天就登上Netflix台灣、香港熱門第2，僅次於全集上線的台劇《童話故事下集》。而《難哄》改編自人氣愛情小說，被陸網形容「童話故事」，20日宣布在大陸平台收視熱度破萬。

▲《難哄》開播，選角被陸網對比《偷偷藏不住》。（圖／翻攝自微博）

《難哄》改編自晉江文學城作家竹已的同名小說，是《偷偷藏不住》的姊妹作，描述桑家哥哥「桑延」與「溫以凡」之間8年後重逢的愛情故事。真人劇版找來白敬亭搭檔章若楠，而白敬亭不僅擁有高顏值，出道以來主演的劇集都能掀起追劇熱潮，從《開端》、《卿卿日常》、《長風渡》到現在的《難哄》，在大陸的串流平台都拿到收視熱度破萬的成績，而所謂的「熱度破萬」，對當地觀眾來說已經是高收視目標。

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▲《難哄》宣布在大陸串流平台熱度破萬。（圖／翻攝自微博）

而《難哄》播出後，面對陸網不同方向的評價，多數網友將該劇與2023年《偷偷藏不住》的選角對比。《偷偷藏不住》版的桑延由馬伯騫飾演，「段嘉許」由陳哲遠飾演，「桑稚」是趙露思，《難哄》的桑延是白敬亭，「段嘉許」是吳宇恆、「桑稚」是童星出身的劉楚恬。部分網友認為《難哄》的桑稚選角太普通，另外也有人認為符合角色是高中生的設定。而陳哲遠在《偷偷藏不住》帥度高，網友紛紛喊「嘉許哥想你了」、「陳哲遠的段嘉許簡直是我心裡的白月光」。

▲陸網將《難哄》、《偷偷藏不住》選角比一比，紛紛喊「嘉許哥想你了」。（圖／翻攝自微博）

《難哄》被大陸串流平台視為年度重點大戲，開播前宣傳力道開大，開播2天熱度達破萬目標，也強調是2024年以來破萬最快的劇集。該劇由瞿友寧身兼導演與編劇，另一位導演姜瑞智曾執導破億電影《角頭—大橋頭》、BL劇《永遠的第一名》、《關於未知的我們》，兩位名導資歷深厚，《難哄》播出後各方評價不斷，有人稱讚影像風格給人嶄新印象，也有人質疑劇情節奏太慢，討論熱度持續稱霸網路。

▲《難哄》描述桑延與溫以凡的愛情，陸網形容宛如「童話故事」。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》開播一天就衝上Netflix台灣、香港熱門第2名，第一名是台劇《童話故事下集》。（圖／翻攝自網站／Flixpatrol）