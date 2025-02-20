記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手柯智棠將推出睽違7年的全英文專輯《My Nova》，他的父親去年底因為意外過世，導致他的演唱會也因此延期，柯智棠今（20日）受訪表示，父親是在樓梯間跌倒撞到頭被鄰居發現，緊急送醫後仍回天乏術，他直到父親後事料理完後，終於宣布演唱會將在3月9日重新舉行。

▲柯智棠剛經歷父喪。（圖／好多音樂提供）

柯智棠原就讀交通大學土木工程系，卻發現無法適應，最終選擇休學轉至商學系就讀，畢業前，他參加比賽並拿下冠軍，還獲得機會演唱廣告歌曲，正式踏上音樂之路，而爸爸一直對他態度相當放任，媽媽則相當支持他。

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他坦言小時候其實沒有特別覺得自己有音樂天分，也未刻意發掘自己的音樂潛能，直到某次在朋友鼓勵參加小型歌唱比賽，初試啼聲演唱〈落葉歸根〉，沒想到順利進入決賽，聲音的特色也開始被注意，也受到表姊魏如萱影響與知名音樂人陳建騏合作。

▲柯智棠推出新專輯《My Nova》。（圖／好多音樂提供）

不過他出了兩張華語專輯後，卻沒有靈感陷入瓶頸，於是決定離開熟悉的環境，去澳洲打工度假，試圖尋找新的靈感，然而卻遇上疫情，被迫中斷旅程，直到疫情解封後，他終於成行，沒想到兩週後就選擇提前回國，笑說自己可能疫情在家躺太久太舒服，失去喜歡出國探索的心情，接下來他要出國工作，還特地多留幾天，想找回喜歡旅遊的心。