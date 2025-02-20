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巫術指導坐鎮！《邪降女帝》咒語、儀式來真的　開拍前先施保護咒

記者蕭采薇／台北報導

泰國恐怖片《邪降女帝》（Panor）不僅堅持實景拍攝，片中的恐怖降頭咒、法器和儀式更是「貨真價實」，經過嚴謹考究，為電影增添令人毛骨悚然的真實感。在《邪降女帝》拍攝期間，劇組嚴格要求演員遵循巫術指導的指令，甚至訂下規定：「若聽見不明聲響，絕對不能搭話或隨意回應，必須先觀察清楚！」

▲《邪降女帝》中的法器、儀式皆有所考究。（圖／威視提供）

▲《邪降女帝》演員念誦真實咒語禁忌多，一不小心恐遭反噬。（圖／威視提供）

作為泰國恐怖經典《邪降》系列睽違17年的全新力作，《邪降女帝》延續了系列一貫的寫實風格，無論是血腥殘暴的凌虐場景，還是皮開肉綻的傷口細節，皆堅持以實拍呈現，拒絕依賴特效，挖掘出演員的深層恐懼。

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▲《邪降女帝》中的法器、儀式皆有所考究。（圖／威視提供）

▲《邪降女帝》拍攝期間前，巫術指導刑堤查刑弘會先幫演員施下保護咒。（圖／威視提供）

不僅畫面令人不寒而慄，拍攝過程也充滿靈異氛圍。與過往電影中巫師角色僅是「假裝念咒」不同，《邪降》系列中的所有咒語皆為真實，而這一切的幕後推手，正是泰國娛樂圈唯一的「巫術指導」刑堤查刑弘。他不僅負責保護劇組與演員的安全，更要確保片中的降頭與驅魔儀式符合正統規範。

▲《邪降女帝》中的法器、儀式皆有所考究。（圖／威視提供）

▲《邪降女帝》演員念誦的咒語都是真的，片場嚴禁獨自念誦。（圖／威視提供）

刑堤查刑弘在影視界耕耘近二十年，是泰國娛樂圈獨一無二的巫術專家。在《邪降女帝》中，凡是涉及巫術的場景，從供品擺放、屍體方位到香燭數量，都必須嚴格遵循他的指示，以確保儀式的真實性，同時避免冒犯靈界。為了讓演員能安全念頌真實咒語，開拍前必須完成「拜師儀式」，並隨身配戴護身符，刑堤查刑弘還會在他們身上施下保護咒。

▲《邪降女帝》中的法器、儀式皆有所考究。（圖／威視提供）

▲《邪降女帝》中的法器、儀式皆有所考究。（圖／威視提供）

然而，收到真實咒語的演員卻面臨一大難題：嚴禁獨自背誦，練習時也不能發出聲。這令他們哭笑不得並問道：「不要獨自背誦，那我要怎麼辦？是叫我去哪背？」對此，刑堤查刑弘解釋道：「這些咒語是真實的，若運勢不佳，很可能會被反噬，必須謹慎對待！」《邪降女帝》將於3月7日全台上映。

▲《邪降女帝》中的法器、儀式皆有所考究。（圖／威視提供）

▲《邪降女帝》刑堤查刑弘是泰國娛樂圈唯一的巫術顧問，在該領域已深耕20年，負責保護劇組的安全。。（圖／威視提供）

 

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邪降女帝, 泰國恐怖片, 泰國鬼片

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