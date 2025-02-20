楊大正上月才認：還會對山東心動！　「離婚藏3個月」曾笑稱求生欲高

記者蕭采薇／台北報導

滅火器樂團主唱楊大正，與網紅山東結婚8年，育有一對可愛的子女，沒想到卻在20日晚間宣布離婚消息，震撼樂迷。兩人透露已在去年11月1日完成手續，不過上月楊大正受訪時，曾說對山東還有心動的感覺，還笑稱自己「求生欲很高」，沒想到當時已經離婚。

▲楊大正除了「滅火器」主唱身份外，近年來也跨足影視圈，並曾獲得金鐘獎。（圖／記者李毓康攝）

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楊大正擔任音樂劇《火神的眼淚》男主角，今年一月出席記者會時，同場還有剛新婚不久的是元介。當時是元介還曾以「學弟」身份，請教楊大正和王為兩位「人夫學長」，新年陪老婆回娘家需要注意的事情，現場瀰漫粉紅泡泡。

▲楊大正（左二）上月出席《火神的眼淚》記者會時，還笑稱仍會對山東心動。（圖／故事工廠提供）

訪問中，楊大正被問到「還對山東有心動的感覺嗎？」他秒答道：「會會會，想都不用想，動得不得了！」更笑稱自己「求生欲很高」。是元介當時還笑說，要向前輩們學習夫妻生存之道，卻沒想到當時身旁的楊大正，其實已經是「單身」狀態。

▲楊大正和山東宣布離婚，辦妥手續的當天還在背板前拍照。（圖／翻攝IG）



不過楊大正和山東在聲明中表示：「雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起陪伴孩子在完整的愛當中快樂成長。」事實上在結束婚姻的去年11月，兩人還有帶著一對兒女出席音樂祭《火球祭》，當時被不少樂迷直擊，稱讚他們是「神仙一家人」。

楊大正發文全文：

大家晚安

一直以來，我和山東都不希望私領域的事情佔據新聞版面打擾大家。 但由於我們收到告知，週刊即將報導我們的相關新聞。我和山東還是決定在週刊曝光前，主動向大家簡短說明。

在這段婚姻關係當中，由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。

雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起陪伴孩子在完整的愛當中快樂成長。

離婚至今，我們的相處非常融洽，彼此都找到了內心的平和，也讓我們對於孩子的照顧與陪伴的品質提高了許多。希望關心我們的每一位朋友，不要為我們擔心。

這張照片拍攝於離婚手續完成後，我們笑的很開心。因為我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去。

在這篇聲明後，我們不會接受任何採訪，也不再回應任何相關問題。懇請媒體朋友將心力放在更有新聞價值的事物上，讓我們一家人能保有自在的私人生活空間。

謝謝，祝福大家健康平安，自由自在。