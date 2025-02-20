周曉涵灰色美瞳「對鏡邪笑」成暗黑少女！　驚人反差網嚇：認不出來

記者顧齊祐／綜合報導

女星周曉涵擁有甜美臉蛋以及火辣身材，吸引了不少粉絲，近年來演出《機智校園生活》、《商魂》等戲劇深獲好評，儘管工作忙碌，她仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日她曬出了一組暗黑風格的自拍照，與往日甜美形象形成驚人反差，令網友驚呼「認不出來這是誰了」。

▲周曉涵擁有甜美臉蛋以及火辣身材，吸引了不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵近日在Instagram分享了一系列的自拍照，畫面中她頭上戴著黑色毛帽，一頭棕色長髮披肩，配上一副灰白色的隱形眼鏡，冷冷地盯著鏡頭，搖身一變暗黑風格的少女。另一張照片中，她則微瞇著眼看向鏡頭，露出了邪魅的笑容，與以往甜美形象形成強烈對比，畫面相當吸睛。她也配文寫道「特殊節日來點特殊裝扮，壞壞四連拍」。

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▲周曉涵變身暗黑風格，冷冷地盯著鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵的暗黑美照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，留言表示「感覺不同人了」、「不一樣的風格」、「這是哪個女團成員」、「妳今天壞壞的喔」、「看上去是，壞壞惹人愛」、「認不出來這是誰了」。

▲周曉涵瞇著眼看向鏡頭，露出了邪魅的笑容。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵曬出暗黑風格的自拍照。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）