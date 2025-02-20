孫生拍臀撩妹辯美式　兩性專家開罵：美國人好委屈

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber孫生最近捲入性騷擾風波，事後他將個人行為歸咎於「美式文化」，儘管已四度道歉仍引發爭議，18日更和所屬團體「反骨男孩」解約，消息曝光後引發外界討論。為此，兩性專家欣西亞最近上節目評論此事，同時也直言，「美國人好委屈。」

▲孫生最近陷入性騷風波。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

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兩性專家欣西亞最近上節目《新聞挖挖哇》談論孫生性騷擾的爭議，特別是他先前聲稱，自己拍妹屁股是美式風格的行為。當被主持人鄭弘儀問到拍打女性臀部多次，是否屬於美國文化的一部分時，欣西亞堅決否認這一行為與美國文化的關聯。她指出，這種行為並不代表美國人的一般習慣，並認為這種說法對美國人是種冤枉。



欣西亞進一步解釋美國人在日常生活中的實際交往方式，指出親朋好友之間確實會有擁抱的互動，但這種擁抱是在彼此同意的基礎上進行的，並非無預警地抱起對方。她強調，即使是在非常熟悉的關係中，美國人在進行身體接觸時，也會先尊重對方的意願。

▲欣西亞評論孫生性騷事件。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

針對商業場合，欣西亞透露，美國人的常規打招呼方式是握手，並沒有擁抱或親吻的習慣，這與某些文化對美國人的刻板印象相去甚遠。她強調，在美國，個人空間和身體界限被極為重視，這與一些外界對美國文化的誤解形成鮮明對比，「我跟大家解釋一下，其實美國人對於人跟人身體的距離，和界線是非常在意的。」