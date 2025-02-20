楊大正、山東和平結束8年婚！　宣告仍會「繼續一起生活」

記者劉宛欣／綜合報導

滅火器樂團主唱楊大正2016年與歌手山東再婚，婚後育有一對子女，沒想到他20日晚間卻突然在Instagram無預警宣布，與妻子已經在2024年11月1日離婚手續，突如其來的消息讓許多歌迷驚訝，但他坦言兩人分開是經過充分溝通，且目前仍然會一起生活。事實上他的感情觀相當豁達，前妻鄭宜農當年宣布出櫃後，他也是大方支持和平分手。

▲楊大正、山東結束8年婚姻。（圖／翻攝自山東Instagram）

楊大正透露由於工作忙碌難以平衡家庭生活，山東於2023年提出離婚，雙方經過一年的溝通後，選擇和平分手，於2024年11月完成手續，而他也表示：「雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起陪伴孩子在完整的愛當中快樂成長。」此外也豁達道「離婚至今，我們的相處非常融洽，彼此都找到了內心的平和，也讓我們對於孩子的照顧與陪伴的品質提高了許多。希望關心我們的每一位朋友，不要為我們擔心。」

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▲楊大正、山東離婚後仍會繼續一起生活。（圖／翻攝自楊大正Instagram）

楊大正過去曾和金曲歌后鄭宜農有過一段婚姻，兩人相戀、結婚共9年，直到2016年鄭宜農宣布出櫃，楊大正支持對方決定，大方選擇放下這段婚姻，甚至在離婚後，還與山東、鄭宜農三人一起同居，一直到和山東生孩子後，才結束了三人的室友生活。