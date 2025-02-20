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翁馨儀認記性差「吃飯忘結帳」　糗曝店員衝出過程：很丟臉！

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年宣布嫁給張菲次子張少懷，婚後育有1對寶貝兒女，1家4口感情甜蜜幸福，平時會在社群記錄家庭生活的她，今（20）日發限動透露因為用餐後忘記結帳，而讓店員追出來，讓她覺得很丟臉。

▲▼翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀2013年結婚。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀坦言，她和老公的記性都不是很好，尤其是到用餐後結帳的餐廳吃飯時，夫妻倆常會在吃飽後忘記付錢，導致餐廳的服務人員，不得不跑出來提醒他們，這樣的情況讓她感到尷尬，「我們的記性真的很不適合後結帳，每次都很丟臉，讓人家衝出來找我們。」

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事實上，翁馨儀日前就曾發文透露，和老公去吃飯時差點被店家誤會吃霸王餐。當時夫妻倆在吃完準備結帳時，張少懷往櫃台方向前進後直接走出店外，為此翁馨儀表示，她原以為對方是在外面抽菸等她吃完，結果她吃完走出去之後，才發現老公不見，後來打電話問了才得知，對方是跑去把兩千元的大鈔換成散鈔，讓她頗感無言。

▲▼翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀透露忘記結帳。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀提到，她後來向老公表示自己身上有錢，同時也反問對方怎麼沒跟她說一聲，怕店家會誤以為他們沒付錢就跑了，結果張少懷竟然回她：「我想說妳沒吃那麼快。」讓她尷尬地衝回店裡付錢，同時也無奈抱怨：「被師丈氣死！」貼文曝光後，吸引不少網友留言討論。

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翁馨儀, 張少懷, 張菲, 結婚

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