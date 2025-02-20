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反骨前團員被問「還缺助理嗎」　艾瑞絲急上火線：再也不請了！

記者王靖淳／綜合報導

網紅艾瑞絲今（20）日發文透露遭到信任多年的助理欺騙，指控對方在被要求還款時對她施暴，並表示目前已委託律師正式提告。貼文曝光後，掀起討論，同時也有網友留言問她還有沒有缺助理，為此，艾瑞絲坦言不會再請了。

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲曾是反骨男孩成員。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲表示，自己曾給予前助理極大的權限，無論是財務上的支持還是資源的提供，她都毫無保留地幫助。然而，當她發現助理對她的所作所為多是虛假，甚至將她的精品包變賣，她才意識到被對方欺騙的真相。艾瑞絲透露自己向對方追討借給他的100萬時，對方不但沒還，反而在衝突中對她施暴，掐住她的脖子。

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▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲表示再也不請助理。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲坦言，這次事件使她感到非常恐懼和無助，所以最終決定採取法律行動，正式對前助理提告，並在文末呼籲所有合作夥伴別再相信前助理的任何話，警告大家他已不再是她的助理，且正在利用她的名義進行詐騙行為。為此，當被網友問到是否還需要助理時，艾瑞絲強調「我再也不請了。」似乎在暗示因為之前的不愉快經歷，而對此感到極度謹慎。

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艾瑞絲, 網紅, YouTuber, 反骨男孩

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