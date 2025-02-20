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中國「限韓令」擋8年終於要解了！最快5月開放　韓媒：跟川普有關

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸自2017年起出現「限韓令」，雖未明文禁止，但南韓藝人一切在中國的演藝活動接連消失在當地，數部中韓合作的戲劇、作品更是就此雪藏。至今已經過了8年的時間，期間數度出現鬆動跡象，但仍遲遲未有大進展，如今解禁似乎真的有譜，韓媒報導指出，最快可能在5月就全面開放。

▲韓媒報導指出限韓令最快5月就解禁。（圖／翻攝自韓國經濟）

▲韓媒報導指出限韓令最快5月就解禁。（圖／翻攝自韓國經濟）

根據韓媒報導，中國政府計劃最快在5月解除禁韓令，中國負責亞太經濟合作會議（APEC）的機構高層人士近日表示「計劃在下個月派遣民間文化使團前往韓國，以此為起點，擴大文化交流，計劃在今年上半年實行全面的文化開放。」意味著中國將解除對韓國的電影、電視劇、遊戲、K-pop演出等的禁止，還進一步解釋稱，由於中韓兩國將於今年和明年分別擔任APEC主席國，因此加強兩國合作成為中國政府的重點考量。

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雖然中國政府名面上表示「禁韓令不存在」，但實際上卻對南韓流行文化進行了長期限制。根據韓方相關機構的推算，禁韓令實施8年以來造成產業損失最高可達22兆韓元（約5千多億台幣）。

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普上任使得中美關係惡化，中方急著尋找突破口。（圖／路透）

隨著川普上任，中美關係又開始近日緊張狀態，有分析認為中國為了突破困境，選擇改善與美國盟友們，以及周邊國家的關係，減少不必要的外交爭端，因而南韓變成了其中之一，中國在2024年年底首次開放南韓免簽，且最近的冬季亞洲運動會期間，習近平也與南韓國會議長會面，釋出不少善意。除了南韓以外，中國也開放了日本的觀光免簽。

限韓令有望解除的消息在韓網掀起不小討論，意見呈現兩極化，部分人認為一旦進入中國市場，許多作品又會受到中資影響，對於實施禁韓令8年以來損失22兆的說法，也有人不認同，並指出就是因為限韓令，韓流才成功打開了全球市場，近年在全球市場創造的效益，可能遠比在中國損失的多，更有說法認為，中國面臨困境才先急著釋出善意，等到情況改善可能又會向韓方「討要好處」。

另一方面，由於限韓令解除的報導曝光後，南韓娛樂相關股票隨之上漲，顯示了市場的信心，因此也有不少人抱持正面態度。

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