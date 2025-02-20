獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

記者葉文正／台北報導

大S驟逝讓S家陷入重大痛苦當中，不僅小S停錄《小姐不熙娣》半年，如今傳出大S丈夫具俊曄也全面停工，包括部分開幕活動跟快閃活動都先取消，據了解，具俊曄停工的時間可能比小S更長，目前無限期取消任何活動。

▲具俊曄無限期停工。（圖／資料照片）



據了解，具俊曄原要出席本恆美學醫美中心在市政府捷運站前的三館在三月有開幕活動，已先取消，2月在信義香榭廣場原本有跟民眾的快閃互動活動也取消，關係人指出「客戶很貼心，主動提出暫停與公眾互動接觸的活動進行。」讓具俊曄可以有時間調適心情，都能體諒歐巴在巨大的悲傷中，也讓歐巴再次感受到台灣人的貼心與關心。

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▲大S、具俊曄之前留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

不過具俊曄市政府捷運站前的大型看板還在，正官庄代言也還在執行中，但因他仍未能走出悲傷情緒，所以復工日遙遙無期，原本就執行完畢的代言肖像會繼續使用，並不影響運作。

▲具俊曄悼念愛妻無限期停工。（圖／翻攝自具俊曄IG）

大S目前將延後樹葬日期，具俊曄之前也已聲明，要把大S遺產給S媽，而S媽日前發文道「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」，並且還在留言區喊話「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的，通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義」，疑似是要與汪家人開戰，也吸引大批網友替她加油打氣。

▲具俊曄仍處於悲傷當中，但廠商們都能體諒他的情況。（圖／資料照片）