ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

記者葉文正／台北報導

大S驟逝讓S家陷入重大痛苦當中，不僅小S停錄《小姐不熙娣》半年，如今傳出大S丈夫具俊曄也全面停工，包括部分開幕活動跟快閃活動都先取消，據了解，具俊曄停工的時間可能比小S更長，目前無限期取消任何活動。

▲具俊曄無限期停工。（圖／資料照片）

▲具俊曄無限期停工。（圖／資料照片）

據了解，具俊曄原要出席本恆美學醫美中心在市政府捷運站前的三館在三月有開幕活動，已先取消，2月在信義香榭廣場原本有跟民眾的快閃互動活動也取消，關係人指出「客戶很貼心，主動提出暫停與公眾互動接觸的活動進行。」讓具俊曄可以有時間調適心情，都能體諒歐巴在巨大的悲傷中，也讓歐巴再次感受到台灣人的貼心與關心。

▲▼大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴，留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S、具俊曄之前留下最後美麗合影。（圖／林慧晶IG）

不過具俊曄市政府捷運站前的大型看板還在，正官庄代言也還在執行中，但因他仍未能走出悲傷情緒，所以復工日遙遙無期，原本就執行完畢的代言肖像會繼續使用，並不影響運作。

▲具俊曄悼念愛妻，卻引來汪子琦負評。（圖／翻攝自具俊曄、汪子琦IG）

▲具俊曄悼念愛妻無限期停工。（圖／翻攝自具俊曄IG）

大S目前將延後樹葬日期，具俊曄之前也已聲明，要把大S遺產給S媽，而S媽日前發文道「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」，並且還在留言區喊話「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的，通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義」，疑似是要與汪家人開戰，也吸引大批網友替她加油打氣。

▲具俊曄無限期停工。（圖／資料照片）

▲具俊曄仍處於悲傷當中，但廠商們都能體諒他的情況。（圖／資料照片）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

嘉義5歲童11天前才過生日　遇神壇惡火不幸喪命

推薦閱讀

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 具俊曄, 小S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《黑白大廚》「港點女王」鄭智善宣布深耕台灣　爆「合體張秀卿」真相曝
  2. 網指現代離婚變標配！　過來人何如芸感嘆：人生太長維持初衷太難
  3. 陳喬恩心疼「水族館鯨鯊待29年」　悲傷：人類如此殘忍
  4. 陳意涵靠這招保鮮婚姻！導演尪爽喊「有新老婆」　林心如回應陳妍希婚變
  5. 陳昇無預警爆好消息！　宣告「要隨著時間蛻變」
  6. 汪小菲時隔9天再返台！　機場被問「來台計畫」無表情反應曝光
  7. 男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世
  8. 解婕翎抱怨「預約車位被佔走」　車主1句話讓她超錯愕
  9. 律師勾結詐騙集團賺1500萬！　李怡貞怒咒無良同行：真該絕子絕孫
  10. 鮪魚跪地爆哭「脫褲曬屁股大片瘀青」！　日本滑雪慘摔惹網心疼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366