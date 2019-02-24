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康康虧李恕權「有天不在了」　他妙回「天上喊你名字」全場笑翻

記者林彥君／台北報導

康康、李恕權今（24日）出席傅達仁的兒子傅俊豪舉辦的安樂善終立法促進會活動，康康抵達後說不清楚記者會內容，一旁李恕權則邀他「繳1000元成為會員，我幫你準備。」康康幽默回：「我叫2個伍佰過來。」之後便繳交會費並加入會員力挺。

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,李恕權。（圖／記者李毓康攝）

▲李恕權出席安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

康康透露，看完會中播放傅達仁執行安樂死影片後，有一點嚇到，覺得傅達仁太了不起。育有一子一女的他，要努力讓身體健康，看著子女成長，感嘆人終有一天會離世，康康看著李恕權笑說「也許你也不在了。」不過李恕權妙回：「我等你！我喜歡你，等我去了天上，我會唱著《每次都想呼喊你的名字》。」

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▲▼安樂善終立法促進會成立大會,李恕權,康康。（圖／記者李毓康攝）

▲李恕權（左）和康康（右）出席安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

康康因擔任傅俊豪的婚宴主持人，2天前接到傅俊豪邀請參加記者會，原本在月子中心陪老婆的康康馬上答應，婚宴另一位主持人從從和表演來賓王彩樺則因有工作無法出席，「她們的節目比較多、比較紅。」康康在傅達仁去瑞士安樂死前，一起吃過飯，「只是我不知道那會是和他的最後一餐。」

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,鄭正玨,傅俊豪。（圖／記者李毓康攝）

▲傅達仁遺孀鄭正玨、紅粉知己陳小姐和兒子傅俊豪舉辦安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

李恕權是傅達仁的乾兒子，在傅達仁生前李恕權喊他「爺爺」，記者會上李恕權和康康妙語如珠，李恕權說，爺爺在天上看到會很開心。61歲的李恕權透露現在手指有類風濕關節炎，手指變形，近期調整飲食吃燙青菜、紅蘿蔔和魚，少吃紅肉、少飲酒，不碰加工食品，謝絕應酬，康康虧「你活著有什麼意義。」

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,鄭正玨,傅俊豪。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭正玨和傅俊豪舉辦安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

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康康, 李恕權, 安樂死

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