SEVENTEEN行程有多操？出道換15位經紀人、最長撐6個月

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣韓團SEVENTEEN由13名成員組成，人員數量眾多，需要出動的工作人員及準備時間都比一般團體多。他們近日出演節目《全知干預視角》，出道近4年來，揭開身為多人數團體經紀人私下辛苦的一面，必須比他們早起床，還得照顧到13位成員，自出道以來，許多人撐不下去，共換了15位經紀人。

▲▼SEVENTEEN宣傳期的行程排滿，成員只能趁著空檔補眠。（圖／翻攝自MBC）



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SEVENTEEN成員多達13名，負責團體的經紀人也達2、3名，他們近日推出新主打歌《Home》，正值宣傳期，每天行程都很忙碌，身為他們的經紀人更是累出一層厚重的黑眼圈。成員一早6點半要出發，宿舍分成6樓、8樓，經紀人必須比他們早起，一位一位叫起床，並開著3台保姆車前往音樂節目。

▲SEVENTEEN經紀人都不能睡，必須幫藝人跑腿、拍下各種照片回報。（圖／翻攝自MBC）



跑了一整天的行程，SEVENTEEN可以趁著空閑時間補眠，經紀人卻相反，經紀人必須顧著藝人、還得幫他們跑腿買午餐，根本沒辦法睡。經紀人被問到曾經後悔做這個工作嗎？他坦言「每天起床睜眼都在後悔，但一見到SEVENTEEN就會忘光了。」對於經紀人來說，團體拿下一位就是最好的禮物，他感性表示「可以遇到SEVENTEEN，是我的榮幸。」而他最後不忘幽默表示「（成員數太多）不要從我眼裡消失，我會不安。」

▲SEVENTEEN經紀人黑眼圈超重。（圖／翻攝自MBC）



事實上，SEVENTEEN從出道至今共換了15位經紀人，其中就算有人與他們累積深厚情感，依舊無法抵擋疲憊不堪的工作量，最長的人只能撐6個月，勝寛坦言：「老實說，對於經紀人哥哥感到很抱歉，早上起床不是件簡單的事，尤其是在凌晨，前一天我們錄製音樂節目又要跑行程，工作結束都已經凌晨了，1、2點才能睡，然後又要凌晨5點起床，要以這種狀態撐1個禮拜，很擔心哥哥的健康狀態。」外表光鮮亮麗的工作，實際卻得付出比常人還多的工作量。

▲勝寛很心疼經紀人。（圖／翻攝自MBC）