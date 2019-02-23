超音波「子宮看不到寶寶」　醫生臉一沉「開口4字」她痛喊：他已經有心跳了

記者潘慧中／綜合報導

張棋惠跟「酷愛樂團」吉他手黃冠龍結婚後，2016年生下女兒阿寶，事隔2年再度懷孕，照了數次超音波卻遲遲看不到寶寶，醫生臉一沉開口說了4個字，讓她徹底崩潰：「是我最不想要碰到的狀態。」

▲張棋惠育有一女。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）



張棋惠最近在《醫師好辣》透露2018年9月生理期遲了2個多禮拜，買驗孕棒一驗果然中獎，抱著興奮的心情去照超音波，怎料子宮內看不到胎兒，抽血收到報告也確定有孕，再度去照超音波本以為可以看到寶寶，卻得到了不好的消息。

請繼續往下閱讀...

▲▼張棋惠去年被診斷子宮外孕崩潰。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫生告知張棋惠「子宮外孕」，這是她最不想遇到的狀況，據當時推測，胎兒應該有6週大，「小朋友已經有心跳，我那時候心超痛，一直忍住不敢哭。」發現胚胎躺在只有0.5公分的左邊輸卵管中後，醫生建議立刻動手術，否則胚胎若撐破輸卵管，導致腹腔出血，她可能有生命危險，而她也勇敢接受手術，以樂觀的態度面對。

▲張棋惠深信寶寶會再回來找她的。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）



「你暫時去耶穌那邊玩耍，我的左邊輸卵管也去耶穌那玩耍，你一定會在最對的時間再次到來。」張棋惠當時透露自己切除了左邊輸卵管，讓不少粉絲替她心疼，但她仍感謝寶寶的貼心，讓母子倆可以相處了好一段時間，一起錄影和上有氧課等等，雖然拿掉寶寶，她還是堅信孩子會再度到來。

▲約從05：53分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）