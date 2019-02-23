28歲黃沐妍完成凍卵！　曝「為了這件事」：為我今天勇敢感到驕傲

記者許皓婷／綜合報導

藝人黃沐妍（小豬）擔任《台3愛玩客》主持人，靈敏反應獲得不少肯定，平常儘管工作忙錄，仍不忘和粉絲分享生活，她日前因檢查出體質有卵巢早衰的可能，便決定進行凍卵，也在22日順利完成手術。

▲黃沐妍檢查出恐卵巢早衰。（圖／翻攝自IG／黃沐妍）



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28歲的黃沐妍原以為年輕有個好身體，沒想到做了健康檢查才發現，體質有卵巢早衰的可能，「第一次這麼了解自己的身體狀況！有好多以前害怕的不想面對的，但真的了解後，原來跟自己想的完全不一樣。」經過慎重思考後，她決定凍卵，「不然我可以想像我五年後後悔的樣子。」她也因此嘗試了不少初體驗，第一次在家自行打排卵針，「打針那剎那我真的快瘋了！但好險我勇敢了，一點都不痛啊。」

黃沐妍決定後，在22日順利完成凍卵手術，她開心地在IG分享好消息，「很感謝醫生的照顧，我今天中午前就完成手術嘍」，並表示隔日早上就能知道自己凍了幾顆，她也直言：「五年十年後的自己，一定會因為我今天的勇敢感到驕傲。」她也不忘以自身經驗呼籲粉絲：「女孩兒，真的不要輕忽婦科的檢查喔，有時間就去檢查看看婦科吧。」

▲黃沐妍22日完成凍卵手術。（圖／翻攝自IG／黃沐妍）

【黃沐妍IG全文】

謝謝茂盛醫院的李俊逸醫生，

這半個月很感謝醫生的照顧，我今天中午前就完成手術嘍

感恩的心❤明天早上就能知道我凍了幾顆了～～～感謝感謝

五年十年後的自己，一定會因為我今天的勇敢感到驕傲

女孩兒，真的不要輕忽婦科的檢查喔，

有時間就去檢查看看婦科吧，

希望你們都是很健康的，不要像我一樣指數太低

如果有問題早檢查出來也是好事，

看我，我已經完成凍卵手術了呦！！

我對未來的自己、另一半、家庭已經有交代了，

如果未來的你們也想生育，記得抽空檢查看看嘍