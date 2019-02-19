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Angelababy近照曝光「臉部2特徵變了」　網看傻：這是誰

記者許皓婷／綜合報導

女星Angelababy（楊穎）長相甜美，身為中德混血兒的她，五官精緻立體，是不少粉絲心中的女神。她近日一段玩抖音的影片曝光後，卻被美顏濾鏡變臉，讓網友看了傻眼直呼：「這是誰」。

▲Angelababy網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy為大陸一線女星 。（圖／翻攝自微博）

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Angelababy近期也跟上流行玩起抖音，一段她戴著兔子帽，跳舞賣萌的影片曝光後，只見她在強大的美顏特效下，本來就很大的雙眼又變得更大了，加上非常不自然的尖下巴，迅速在網路上引起熱議，更一度登上微博熱搜第一。

▲Angelababy網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

▲美顏濾鏡下的Angelababy。（圖／翻攝自微博）

Angelababy的影片曝光後，讓網友看了直呼認不出，「太嚇人了，那個尖下巴」、「天阿這是誰」、「這濾鏡是變臉魔術吧」，也有人認為她本身顏值就非常高，不需要再經過濾鏡加工，「果然女明星都承受不起強大的美顏啊」、「baby根本不需要美顏」。

▲Angelababy網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy在路人鏡頭下的自然模樣。（圖／翻攝自微博）

事實上，香港女星佘詩曼曾在火鍋店用餐時，遇到身為老闆的女網紅要求合照，但她卻在對方的超強大濾鏡下，完全變臉，經過濾鏡加持，她不但下巴變尖、眼睛更放大一倍，加上美肌磨皮效果，讓她見到畫面中的自己後，嚇了一跳，更整個人後退想躲避鏡頭。

▲佘詩曼。（圖／翻攝自微博）

▲佘詩曼曾被美顏濾鏡效果嚇到。（圖／翻攝自微博）

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