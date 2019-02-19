周杰倫帶兒子逛街被拍！1歲Romeo「穿皮外套騎重機」Q炸

記者許皓婷／綜合報導

周杰倫和昆凌婚後，接連迎來女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo，一家四口幸福美滿。他近日帶著家人在美國遊玩，19日還當起奶爸，帶兒子去逛街，更曬出幫Romeo拍的騎車帥照，萌翻一大票網友。

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▲周杰倫、昆凌婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）



周杰倫一家人近日在美國遊玩，只見他一下子現身紐約的中央公園，19日又在洛杉磯打卡，並當起稱職奶爸，帶兒子出門逛街，他更逗趣自嘲：「我說我要帶孩子去買東西，但其實，我都只是在看我喜歡的東西。」只見照片中，他穿得一身全黑打扮入鏡，身旁還放著嬰兒車，裡頭疑似就坐著1歲的Romeo。

▲周杰倫帶兒子Romeo逛街。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



而周杰倫還加碼曬出幫兒子拍的萌照，只見1歲的Romeo穿著皮外套，頭上反戴著棒球帽，帥氣地坐在重機上，可愛模樣萌翻不少人，網友看了更直呼：「弟弟好可愛」、「看到弟弟肉肉的小腿，好想捏一把」、「可愛的嘴邊肉和肉肉腿」、「Romeo好酷」。

▲周杰倫曬Romeo騎車。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



事實上，周杰倫曾分享過父子倆的正面合照，只見他抱著Romeo入鏡，自己則配戴一副金框墨鏡，卻故意模仿1歲的兒子嘟嘴裝可愛，而Romeo戴著黑色毛帽，臉部雖被用墨鏡特效遮擋，但被爸爸單手抱在懷裡，噘起小嘴的模樣，相似度超高，他也幽默形容：「Like father like son.（有其父必有其子）」

▲周杰倫、Romeo相似度超高。（圖／翻攝自IG／周杰倫）