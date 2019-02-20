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粉絲吵架爆影響S.H.E感情！Selina：想聽真話嗎…認了很愚蠢

記者許皓婷／綜合報導

女子天團S.H.E屹立歌壇17年，雖近年各自單飛發展，但在各領域都有亮眼表現，累積了大票死忠粉絲，三人之間的姊妹情誼，也令人稱羨不已。Selina近期受訪時，不但鬆口透露粉絲吵架是否會影響彼此感情之外，還揭曉了S.H.E的「C位」真相。

▲SHE。（圖／翻攝自微博）

▲S.H.E好感情從未變質。（圖／翻攝自Facebook／Selina）

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S.H.E為台灣第一女子天團，針對外界頻傳女團鬧不合等傳聞，Selina近日受訪時，就被問到「粉絲吵架是否會影響到彼此之間的關係嗎」，她表情突然變得嚴肅，並直言：「想聽真話嗎？」接著斬釘截鐵地表示：「一點都不會。」

▲SHE。（圖／翻攝自微博）

▲SHE。（圖／翻攝自微博）

▲SHE。（圖／翻攝自微博）

▲Selina曝粉絲吵架不會影響S.H.E感情。（圖／翻攝自微博／《橘子娛樂》）

而Selina也大方分享自己的看法，表示如果因為外界的評論，而影響到團員彼此之間真實相處的話，她直言：「我覺得應該不會有人做這麼愚蠢的事情吧！」一字一句也都再次見證S.H.E的好感情。

▲SHE。（圖／翻攝自微博）

▲SHE。（圖／翻攝自微博）

▲Selina認為因為評論吵架很愚蠢。（圖／翻攝自微博／《橘子娛樂》）

至於S.H.E的「C位之謎」，Selina先笑說：「跟你們講一定覺得很好笑！」並透露其實三人對這件事很隨興，有時是因為服裝上的顏色搭配，「覺得今天這個顏色站在中間是和諧的」，有時只是剛好走上台的順序。

▲Selina揭S.H.EC位之謎。（圖／翻攝自微博）

▲Selina揭S.H.E「C位之謎」。（圖／翻攝自微博／《橘子娛樂》）

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