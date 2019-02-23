子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成超淺金髮」美翻

記者許皓婷／綜合報導

子瑜在南韓以女團「TWICE」出道後，憑藉甜美長相和精湛表現闖出一片天，受到大票歌迷喜愛。她近期在IG曬出自拍照後，被發現染了一頭淺金髮，新髮型曝光後，更在網路上掀起一陣熱議。

▲子瑜為女團TWICE成員。（圖／翻攝自IG／TWICE）



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子瑜日前春節假期才剛返台，被捕捉到現身媽媽的咖啡廳，當時她還留著一頭黑髮，親切地和粉絲合照，近期已返韓工作的她，20日在IG上傳多張自拍，被發現她將原本的一頭黑髮，染成了淺金色，在甜美的感覺中，更增添了幾分成熟，她也開心地詢問：「髮色愈洗愈亮，你們覺得怎麼樣呢？」

▲子瑜2月初還留著一頭黑髮。（圖／翻攝自IG／TWICE、資料照）



▲子瑜髮色變淺了。（圖／翻攝自IG／TWICE）



剛高中畢業的子瑜，先前是就讀南韓的翰林演藝藝術高等學校，12日才剛參加完學校畢業典禮，當時更流出她的畢業照，只見她染著一頭黑髮，雙手交叉放至身前，露出一抹淡笑，宛如古典美女般精緻。據悉，她去年11月沒有參加南韓的大學修業能力考試（大學入學測驗），據韓媒報導，她未來將集中在演藝活動上，放棄入學當大學生新鮮人的機會。

▲子瑜高中畢業照。（圖／翻攝自韓網）