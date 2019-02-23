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江宏傑住飯店…睡前突有人按門鈴　一開門「服務生吐4字」他被嚇壞！

記者許皓婷／綜合報導

江宏傑和福原愛2016年結婚後，育有一個女兒小小愛，目前老婆肚子裡還有一個男寶寶，即將升格為一家四口。他22日30歲生日，因為工作和家人分隔兩地，但他透露老婆還特地準備了遠洋驚喜，讓他感動不已。

▲福原愛給江宏傑驚喜。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲江宏傑、福原愛婚後育有一女。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

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江宏傑22日迎來30歲生日，但他疑似為了球賽在外地工作，他透露：「今天在我準備睡覺的時候，突然有人按門鈴。」而他一打開門後，服務生就突然說了生日快樂，原來，是福原愛特別準備了遠洋蛋糕，快遞送到他所在的飯店，讓他感動直呼：「把我給嚇壞！老婆要給我驚喜要提早跟我說一下啊哈哈，謝謝妳。」

▲福原愛給江宏傑驚喜。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲福原愛給江宏傑驚喜。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲江宏傑生日收到福原愛準備的驚喜。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

而福原愛也在微博發文送上祝福，她開心直呼：「驚喜成功了～太開心了！」但她也透露事前準備時的苦惱，「怕蛋糕不到啊～臉的部分融化了怎辦呢～如果蛋糕晚到了怎辦」，所幸驚喜順利抵達江宏傑房間，她也分享準備印有一家人照片的蛋糕原因，表示：「我跟寶寶没辦法到現場給你祝福，所以我拜託蛋糕裡面的我們了」，處處可見她的貼心。

▲福原愛給江宏傑驚喜。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲福原愛給江宏傑驚喜。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

【江宏傑微博全文】

今天在我準備睡覺的時候突然有人按門鈴
一打開門 服務員說「生日快樂」把我給嚇壞
老婆要給我驚喜要提早跟我說一下啊 哈哈哈
謝謝妳
也謝謝球隊幫我準備的生日驚喜
超大的花 超感動
@福原愛AiFukuhara
#謝謝大家的祝福

【福原愛微博全文】

驚喜成功了太開心了！！！
怕蛋糕不到啊～臉的部分融化了怎辦呢～
如果蛋糕晚到了怎辦呢～這幾天緊張到不行
安全到達老公的房間，他的肚子裡面
我跟寶寶没辦法到現場給你祝福
所以我拜託蛋糕裡面的我們了
老公開心嗎 @江宏傑ChiangHungchieh
再次跟你說生日快樂

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