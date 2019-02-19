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歐陽娜娜「同框18歲網紅」瓜子臉被打趴！網看傻：臉大了一倍

記者許皓婷／綜合報導

藝人歐陽娜娜一直給人纖瘦的印象，加上個子高，身材比例非常好，先前卻因穿球衣拍宣傳照，被質疑變胖，她近日同框大陸網紅Susan時，又被網友發現臉比對方還大，在網路上掀起一陣熱議。

▲歐陽娜娜同框網紅。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜（左）、大陸網紅Susan（右）。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜、Susan）

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歐陽娜娜長相甜美、氣質清新可人，在兩岸擁有高人氣，但人紅是非多，她近日私底下同框大陸網紅Susan，兩人頭靠頭自拍的影片曝光後，明星+網紅的高顏值組合，引來不少關注，但擁有瓜子臉的她，卻被部分網友直指臉比一旁的Susan還大，在網路上引起討論。

▲歐陽娜娜同框網紅。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜同框網紅。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜同框Susan。（圖／翻攝自微博）

而歐陽娜娜和Susan同框後，部分網友卻表示：「歐陽娜娜的臉已經比95%的人小了，Susan竟然更小」、「我的天！Susan的臉比歐陽娜娜還小」，但也有人認為只是角度問題，「瀏海視角吧」、「我覺得兩個人差不多」，覺得兩人顏值都很高，不需要多做比較。

▲歐陽娜娜同框網紅。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

事實上，18歲的Susan來頭也不小，不但擁有一雙迷人大眼，還有像混血兒一樣的精緻五官，更被說是Angelababy+迪麗熱巴的完美混合體，出生在上海的她，目前正在美國就讀高中，因常在社群網站分享美照，還有經營YouTube頻道，在網路上爆紅。

▲大陸網紅Susan。（圖／翻攝自IG／Susan）

▲大陸網紅Susan。（圖／翻攝自IG／Susan）

▲Susan被認為是「Angelababy+迪麗熱巴」混合體。（圖／翻攝自IG／Susan）

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