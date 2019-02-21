小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星洪欣21日發文：「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了。」隨後又秒刪，再度引發各界揣測。她2018年10月深夜突發文「打女人的男人要不得」，引發家暴聯想，如今又自嘆太笨了，婚姻現況掀起外界高度關注。

▲洪欣和張丹峰結婚將近10年，最近發文引發婚變揣測。（圖／翻攝自微博／洪欣、張丹峰）

現年48歲的洪欣嫁給小11歲的大陸演員張丹峰，不料2018年10月傳出夫妻感情生變，老公被指和經紀人畢瀅互動親密，還被網友挖出老公和經紀人穿情侶衣、情侶手鍊等。她秒刪發文後，澄清是因為看到老奶奶遭男子毆打的新聞，才引發誤會，更發文為老公解釋，「任何東西我都很清楚，我都知道，所以我從來是不會懷疑他們。」

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▲洪欣2018年深夜發文「打女人的男人要不得」，引發家暴聯想。（圖／翻攝自微博／洪欣）

洪欣隨後更繼續曬出夫妻恩愛的合照，也更新要一起出國玩的近況，不過婚變傳言相隔4個月，深夜秒刪後又重貼「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了。」令不少網友留言打氣「不要讓我胡思亂想」、「出軌就不能容忍，加油」、「貼了2次，果然有什麼事情吧。」

▲洪欣發文「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了。」（圖／翻攝自微博／洪欣）

洪欣為前男友莫少聰生下兒子張鎬濂，和老公張丹峰再育有一女張晞彤，目前大兒子還參加選秀節目《以團之名》。正當兒子打算進軍娛樂圈，她的婚姻狀況更受到外界好奇，且對此仍尚未對外回應，令眾人相當憂心。

▲張鎬濂從小被洪欣獨自撫養長大，現在準備要出道。（圖／翻攝自洪欣微博、CFP）

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